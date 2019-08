En udtalelse om overbefolkning i Afrika koster nu bestyrelsesformand i Schalke tre måneders orlov.

Bestyrelsesformanden i den tyske fodboldklub Schalke 04, Clemens Tönnies, tager tre måneders orlov efter en udtalelse om afrikanere.

Det oplyser fodboldklubben i en pressemeddelelse på sin hjemmeside tirsdag aften.

Beslutningen sker, efter at Clemens Tönnies til et møde kritiserede nye skattestigninger, der skal finansiere kampen mod klimaforandringer.

Tönnies mente, at det var bedre at finansiere 20 elværker i Afrika.

- Så vil afrikanerne holde op med at fælde træer og få færre børn, når det bliver mørkt, skulle han have sagt ifølge den tyske lokalavis Neue Westfälische, skriver nyhedsbureauet AP.

Udtalelsen blev efterfølgende fordømt af flere som racistisk, og det fik Tönnies til at undskylde i en pressemeddelelse og på Twitter.

- Jeg er tilhænger af et åbent og mangfoldigt samfund. Jeg er ked af kommentaren om de mange børn i Afrika, skrev han på Twitter.

Schalkes æresbestyrelse, der består af særligt udvalgte medlemmer af klubbens bestyrelse, skriver i pressemeddelelsen tirsdag, at Tönnies har bekræftet, at han står bag udtalelsen, men at æresbestyrelsen ikke finder udtalelsen racistisk.

Man mener dog, at Tönnies har overtrådt reglerne for diskrimination, og derfor er man enig i Tönnies beslutning om at trække sig fra posten som formand i tre måneder.

Herefter vil Tönnies vende tilbage som bestyrelsesformand, står der i pressemeddelelsen.

/ritzau/