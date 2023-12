'What a night!!'

Det kommenterede den nyudnævnte formand for foreningen Danske Fodbolddommere, Jens Rohde, til et opslag på Viborg FFs Facebook-side efter deres 2-1-sejr over FCK lørdag aften.

Tydeligvis begejstret over den overraskende sejr.

Og selvom han repræsenterer fodbolddommere, som skal være så objektive som muligt, når de dømmer kampe, synes han godt selv, at han må tage den grønne klaphat på og holde med Viborgs fodboldhold, hvor han selv er fra.

»Det er da overhovedet ikke noget problem. Den varedeklaration har været tydelig i mange år. Jeg holder med Viborg, og jeg holder med Liverpool, og det ved de, der valgte mig som formand, godt,« siger Jens Rohde til B.T.

Foto: Facebook Vis mere Foto: Facebook

Jens Rohde valgte efter kampen at kommentere på FCK-træneren, Jacob Neestrups, udtalelse om, at FCKs forsvarsspiller Kevin Diks skulle have trukket et rødt kort og have revet Viborg-spilleren Alassana Jatta ned, der scorede til 2-1 mod FCK.

'Den kommentar er til rødt kort. Så simpelt er det', skrev han på det sociale medie 'X'.

Det mener formanden for Danske Fodbolddommere godt, at han kan skrive i sin funktion, selvom han er Viborg-fan - og det var Viborg, Jacob Neestrup og FCK mødte.

»Jeg kommenterer på Neestrup helt principielt. Jeg ville have skrevet det samme, uanset om det var Viborgs, Brøndbys eller FCKs træner, der havde sagt det,« siger Jens Rohde.

Forskellen for Jens Rohde selv ligger i, at han ikke dømmer kampene, men blot repræsenterer dommerne, der dømmer.

»Jeg dømmer ikke Superliga-kampe. Jeg kan sagtens glæde mig over, at Viborg FF vinder og samtidig repræsentere Danske Fodbolddommere,« siger han.

Det er B.T.s sportskommentator, Lasse Vøge, dog overhovedet ikke enig i, at han kan i den rolle, han besidder.

»Hvad er det lige, der foregår? Først går den nyudnævnte dommerformand ind og kommenterer på noget, han tydeligvis ikke har forstand på - og truer en cheftræner med karantæne for noget, cheftrænere har sagt igennem hele fodboldhistorien.«

»Og samtidig jubler han over modstanderholdets sejr. Det er til grin - og Jens Rohde har tydeligvis meget at lære i sit nye job,« siger Lasse Vøge.

Den tidligere folketings-politiker Jens Rohde blev valgt som formand for Danske Fodbolddommere tidligere i november.

Læs Neestrups modsvar til Jens Rohde her.