Smukfest blev valgt over Sydbank Pokalen.

Sådan lød det i hvert fald tirsdag, hvor det kom frem, at Lystrup IF aflyste en pokalkamp mod Skive IK og dermed sendte sidstnævnte videre i turneringen. Uden kamp.

Men at det udelukkende skyldtes den populære festival i Skanderborg er ikke helt rigtigt. Det fortæller Lystrup IFs formand, Susanne Pedersen, til Lokalavisen Aarhus.

»Det er en misforståelse - vi har på ingen måde sendt vores førstehold til Smukfest,« siger hun.

Tirsdag lød det ellers, at Lystrup IF ikke kunne stille hold, fordi spillerne skulle på festival. Det var Skives sportschef, Rasmus Brandhof, der tirsdag formiddag modtog et opkald fra en holdleder fra Lystryp IF, der måtte melde afbud, og her lød det, at årsagen var øl og musik i Bøgeskoven.

»Det er jo fuldstændig vanvittigt, og det sagde jeg også til ham. Det er simpelthen for ringe,« sagde Rasmus Brandhof til Skive Folkeblad.

Men Susanne Pedersen forklarer, at udfordringerne med at stille hold kommer som følge af, at holdet i sommeren rykkede ned i Jyllandsserien.

Det medførte, at flere spillere skiftede klub, fordi de stadig ville spille i Danmarksserien. Det har betydet, at klubben har skullet på jagt efter reserver. Udfordringerne ved at finde spillere er kommet som følge af, at klubben ikke har så mange på seniorniveau.

Det er - sammen med spillerflugten - en stor del af forklaringen på det manglende hold, men Smukfest spiller dog stadig en lille rolle i historien.

»Da vi prøver at finde spillere på andetholdet og længere nede, så er det rigtigt, at en del er taget på Smukfest. Så det er en 'sjov' sandhed, der er kommet frem. Det er den sjove historie, Skive Folkeblad vælger at bringe. Det er på ingen måde Smukfest, der har taget alle vores spillere, det er en reaktion på, vi er rykket fra Danmarksserien ned i Jyllandsserien,« siger Susanne Pedersen.

Hun fortæller desuden, at kampen ikke er endeligt aflyst. Deadline for at melde endeligt afbud er torsdag, hvor kampen skal spilles, og inden da vil Lystrup IF gøre alt hvad de kan i forsøg på at stille et hold mod Skive.

Årets pokalturnering blev sparket i gang tirsdag, hvor blandt andre FC Helsingør røg ud. Det gjorde de til AB med et nederlag på 0-2.