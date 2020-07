Manchester City hentede for to år siden 100 point i en sæson, og den rekord kan Liverpool ikke længere nå.

Liverpools mesterhold havde for tre uger en stor chance for at slå den engelske pointrekord.

Siden titlen blev sikret, er manager Jürgens Klopps sejrsmaskine dog gået i stå, og det er ikke længere muligt for Liverpool at slå Manchester Citys rekord på 100 point fra 2017/18-sæsonen.

Efter onsdagens 1-2-nederlag til Arsenal kan Liverpool maksimalt nå op på 99 point. Liverpool har 93 point med to spillerunder tilbage i Premier League.

- Jeg kan ikke trække noget negativt ud af så meget positivt, bare fordi vi ikke når op på 100 point. Vi er blevet mestre og har hentet 93 point, siger Jürgen Klopp.

I onsdagens nederlag blev der sløset i forsvaret, hvilket førte til Arsenals to scoringer.

- Drengene har spillet en fremragende sæson, og det kan selv ikke sådan en kamp tage fra dem. Vi henter de point, vi fortjener, og så må vi se, hvor mange det er, når sæsonen slutter, siger Klopp.

- Det er klart, at jeg er skuffet og ærgrer mig over nogle ting, men vores spil var godt (mod Arsenal, red.). Normalt arbejder vi med en koncentration, der er nærmest umenneskelig, men her lavede vi nogle menneskelige fejl, siger han.

Da Liverpool sikrede sig mesterskabet 25. juni havde holdet hentet 86 point af 93 mulige point med syv spillerunder tilbage.

Sidenhen er det blot blevet til syv point i fem kampe, og holdet har dermed misset otte mulige point, hvilket er mere end i den resterende del af guldsæsonen.

Liverpool møder i næstsidste spillerunde Chelsea, inden Newcastle venter på udebane i sidste runde.

/ritzau/dpa