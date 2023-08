Dybfølte krammere til FCM-ansatte og flere sager i en sort sæk.

Læg dertil, at B.T. onsdag kunne afsløre, at FC Midtjylland-angriberen torsdag ville spille sin sidste kamp på heden inden et stort skifte til La Liga-klubben Las Palmas.

Det lignede en afsked for angriberen Sory Kaba torsdag aften.

Men med plastikposen over skulderen og et højt tempo forbi B.T. og resten af den skrivende presse, ville Sory Kaba ikke sige noget til pressen.

»Nej, nej,« storsmilede FCM-angriberen, da B.T. spurgte om de lange kram var en afsked.

Men da cheftræner Thomas Thomasberg i stedet blev spurgt til, om han regnede med at have Sory Kaba til rådighed søndag mod Brøndby, ja, så begyndte det at lugte af transfer.

»Måske …,« sneg Thomasberg ud mellem læberne.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

»Er det ikke nogle af jer, der plejer at skrive alle de rygter? Jeg ved, at der er lidt interesse for ham. Det har alle jo meldt ud.«

»Men om det lige bliver i morgen eller først på mandag, så er der snak om det.«

Og snakken blev allerede en realitet, kort efter denne artikel blev udgivet. For sent torsdag aften bekræfter FCM, at klubben har solgt angriberen til Las Palmas.

28-årige Sory Kaba kom til FCM fra Dijon i Frankrig i 2019, men han har aldrig formået at blive den helt store stjerne på heden.

Derfor har han flere gange været lejet ud - med ganske fin succes - og nu venter så en permanent afsked med klubben, som han nåede 109 kampe og 27 mål for.

Og Kaba fik sagt pænt farvel med 45 minutter og et assist i 5-1-sejren over Omonoia torsdag.