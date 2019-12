Den tidligere FCK-stjerne Erik Berg er blevet far.

Erik Berg, som før hed Johansson til efternavn, da han spillede i den danske hovedstad, er sammen med sin kone, Carina Berg, blevet forældre til en lille dreng.

Det afslører det svenske par på Instagram.

'Ubeskrivelig kærlighed til disse to krigere,' står der i den nybagte fars opslag, hvor han har delt et billede af sin nyfødte søn og barnets mor, som du kan se nederst i artiklen.

Erik, tidligere Johansson, Berg i kamp for FCK. Foto: Ólafur Steinar Gestsson

Drengen, som kom til verden 28. december, skal hedde Otto, afslører parret, mens den nybagte mor erklærer sin kærlighed til den lille nyfødte.

'Nu tørrer vi glade tårer og spiser kage. Lille Otto Berg, mor og far elsker dig!' lyder det på hendes Instagram-profil.

Det er knap halvandet år siden, at den nu 31-årige Erik Berg kom med chokmeldingen, at han ville væk fra FCK – nærmest helt ud af det blå.

Forsvarsspilleren var blot et år forinden en nøglefigur på Ståle Solbakkens mandskab, inden han blev ramt af en grim skade, der resulterede i otte måneder på sidelinjen. Efter at have kæmpet sig tilbage og spillet et par kampe kom beskeden så. Han ville hjem til Sverige for at komme tættere på Carina Berg, der arbejder som tv-vært.

Erik Johansson fik en alvorlig korsbåndsskade under en kamp mod AC Horsens i august 2017. En skade, der holdt svenskeren ude af næsten hele sidste sæson. Foto: Liselotte Sabroe

Derfor skiftede den svenske fodboldspiller i 2018 til Stockholm-klubben Djurgården IF, som han netop er blevet svensk mester med. Kontrakten gælder til udgangen af 2022.

Parret blev gift i december sidste år, og efterfølgende tonede de begge frem på skærmen i Sverige.

Her fik de nemlig deres eget tv-program, der hed 'Bergs drømmehus', hvor man fulgte ægteparrets jagt på drømmeboligen.

42-årige Carina Berg var i otte år gift med tv-værten Kristian Luuk, som hun har en søn sammen med.