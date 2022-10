Lyt til artiklen

Raphael Varane gik grædende fra banen lørdag efter knap en times spil, da Manchester United gæstede Chelsea.

Ved en ellers uskyldig aktion fik den franske midtstopper overstrakt sit ben, og måtte efterfølgende lade sig udskifte i tårer.

Han havde utvivlsomt den kommende VM-slutrunde i hovedet, men nu kan der være godt nyt for Varane, ifølge L'Équipe.

Ifølge det franske medie er Manchester United-spilleren blevet scannet søndag, og her viste scanningen en muskelskade, som holder ham ude i cirka tre uger.

Varane var utrøstelig.

Dermed bliver skadesperioden ikke så lang som frygtet, og den franske landsholdsspiller kan derfor stadig nå med til slutrunden i Qatar, der starter 20. november.

Heldigvis for Varane spiller Frankrig først to dage efter slutrundens start, hvor de møder Australien. Derefter venter et opgør mod Danmark, inden de afslutter gruppespillet mod Tunesien.

Raphael Varane har døjet med rigtig mange skader siden tilgangen til Manchester United i sommeren 2021, og udsigten til at misse slutrunden og få knust drømmen, var ubærlig for forsvarsspilleren.

Efter kampen var der også bekymrede miner hos De Røde Djævle, men heldigvis slukkede søndagens scanning ikke Varanes VM-drøm.

Svenske Victor Lindelöf erstattede Varane i United-forsvaret i lørdagens opgør, som endte 1-1.