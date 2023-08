Transfervinduet er i fuld gang, og rygterne tager som altid til på denne tid af året, hvor klubberne er på udkig efter forstærkninger.

Især FC København har været sat i forbindelse med et hav af spillere, uden at det har haft hold i virkeligheden, og bare for at tage de seneste dage er de danske mestre blevet involveret i to forkerte historier.

Torsdag hed det sig, at klubben lå i forhandlinger med Fiorentina om et salg af Kamil Grabara, og fredag forlød det så, at løverne skulle have budt 24 millioner kroner på Glen Kamara fra Rangers FC.

Begge historier passer ifølge B.T.s oplysninger ikke, og det er den slags, som irriterer Jacob Neestrup. Især, at de bliver gengivet på et stort dansk fodboldmedie som Tipsbladet.

»Transfervinduet er ikke frustrerende for mig på nogen måde, for jeg synes, at vi har lagt en god plan, og så er der nogle ting i hastigheden i de ting, vi gør, hvor man kunne have håbet på mere held og så videre, men det er, hvad det er,« siger Jacob Neestrup og tilføjer:

»Det, der frustrerer mig, er, at vi bliver sat i forbindelse med rigtig mange spillere, som jeg ikke kender. Specielt på Tipsbladet. Alle de ting, der er blevet skrevet om Kamil (Grabara, red.) på samme side, det passer ikke.«

»Det kan være lidt irriterende. Jeg forstår, at transfervinduet kan være med rygter, men der må også være en grænse for, hvad man kan tillade sig at gengive. Men det er åbenbart en del af spillet, men derfor har jeg også et behov for at sige det her på en god måde,« lyder det fra FCK-træneren, som fortsætter:

»For vores spillere sidder jo også og læser det, og så må de jo tro, at mig og ‘PC’ (FCKs sportsdirektør, red.) er blevet fuldstændig vanvittige med alle de spillere, vi er blevet sat i forbindelse med.«

Tipsbladets chefredaktør, Allan Olsen, har i løbet af ugen på mediets egen side forklaret, hvordan de griber transferhistorierne an.

»Transfervinduet er – som Jacob Neestrup sikkert også ved – en jungle, hvor navne på spillere, beløb, klubber flyver rundt som en flipperkugle. Vores opgave er at sortere og udvælge det vigtige og rigtige – og selvfølgelig få undersøgt de mange rygter. Der er mange historier, vi forkaster med det samme, men når vi fortæller om en interesse for en spiller, så er det jo langt fra sikkert, at det nogensinde bliver til en handel,« forklarede han og forsikrede, at mediet gjorde sit bedste for at tage de nødvendige forbehold.

Transfervinduet i Danmark lukker natten ved midnat fredag 1. september.