Fra Serie A i Støvlelandet til tyrkisk fodboldinferno?

Andreas Cornelius er et brandvarmt navn i den tyrkiske storklub Trabzonspor, som i de her dage har iværksat en operation for at sikre sig den danske landsholdsangriber.

Ifølge kilder, som B.T.s podcast 'Transfervinduet' har talt med, er Andreas Cornelius og hans bagland i kontakt med Trabzonspor, som håber at kunne lokke danskeren fra Italien, hvor han i de seneste to sæsoner har spillet for Parma.

Den 28-årige angriber er ejet af Atalanta, men Parma skulle have en købsoption på danskeren. Det tyrkiske medie DAMGA skriver dog, at det er tvivlsomt, at Parma, som efter denne sæson rykker ud af Serie A, vil gøre brug af købsoptionen.

Det er denne situation, som Trabzonspor vil udnytte til at forstærke angrebskæden. Ifølge DAMGA rejser den tyrkiske storklubs ledelse til Italien i denne uge for at forhandle med Parma, Atalanta og Cornelius og hans agent, Per Steffensen.

Avisen skriver også, at klubben vil tilbyde Cornelius en årsløn på 1,2 millioner euro samt 500.000 euro i sign-on-fee. Altså hvad der svarer til ni millioner kroner i løn og 3,7 millioner kroner i hånden.

Andreas Cornelius har haft blandt succes i Parma-trøjen. I forrige sæson viste han målnæsen frem med flotte 12 sæsonmål i den stjernespækkede liga. I denne sæson har den tidligere FCK'er kun nettet en enkelt gang i 19 kampe.

'Transfervinduet' har været i kontakt med Cornelius-agent Per Steffensen, men han er ikke vendt tilbage på henvendelsen.