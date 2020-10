Nicklas Bendtners biografi 'Begge sider' stjal først opmærksomheden i det danske, og nu gør den det også i det engelske.

Den udkommer nemlig torsdag i England og vil med al sandsynlighed fortsætte med at sælge godt.

Biografiens forfatter, Rune Skyum-Nielsen, kan med ro i sindet begynde på nye projekter, fortæller han:

»Lad mig sige det sådan her. Jeg har arbejdsro i nogle år. Jeg behøver ikke være bekymret i de kommende år. Den er ikke stoppet med at sælge, og med nye versioner er det en indtægtskilde, der stadig er der,« siger Rune Skyum-Nielsen til B.T.

Interessen for Bendtners biografi har været stor og er det stadig. Det blev den bedst sælgende nonfiktionsbog i 2019, og den er også blevet streamet stort på Mofibo, fortæller Rune Skyum-Nielsen.

Derfor er det logisk, at den nu oversættes til andre sprog.

For udgivelsen i England er blot én i rækken af flere, afslører forfatteren.

»Bogen kommer til Italien til april næste år, og uden at sige for meget er der nok også en udgivelse på vej i Sverige. Vi forhandler også med flere andre lande. Den kan ende med at komme ud i over 10 lande.«

Det er egentlig ikke nogen stor overraskelse, hvis man spørger hovedpersonen.

»Han har jo store armbevægelser og en stor, sund selvtillid, så han regnede da med, at den skulle til udlandet og klare sig fornuftigt,« siger Skyum-Nielsen.

Udgivelsen i andre lande er ikke blot en mulighed for at tjene flere penge. Det er også en mulighed for Bendtner til at rette op på det ry, som han har fået i det offentlige rum. Blandt andet i England og Italien, hvor han ofte var udskældt:

»Nicklas har vist mig flere hundrede positive beskeder fra hans Instagram efter udgivelsen herhjemme. De var begejstrede, men de forstod ham også bedre nu. De forstod, at der var en mening med galskaben. Det har han været glad for. Det har været et visitkort for fremtiden. Med den bog viser han sin egen side af sagen, og folk får et mere nuanceret billede af ham.«

'Begge sider' er nået til sjette oplag herhjemme. Den engelske version indeholder et nyt kapitel, som ikke er med i den danske. Kapitlet omhandler Bendtners retur til København og overvejelserne i karrierens efterår.

Nicklas Bendtner spiller til daglig oldboysfodbold i Tårnby FF.