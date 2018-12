En voldsom ulykke.

Den koreanske fodboldstjerne Lee Seung-Mo var ude for et voldsomt fald, da han optrådte for sin fodboldklub Gwangju FC torsdag.

Det skete i en kamp i den koreanske K-League.

Lee Seung-Mo var involveret i en forholdsvis rolig hovedstødsduel efter to minutter og 40 sekunder. Desværre faldt han uheldigt og landede ned på nakken.

Lee Seung-Mo. Foto: JUNI KRISWANTO

Den 20-årige profil blev efterfølgende fragtet til hospitalet, hvor lægerne kunne meddele, at Lee Seung-Mo havde brækket nakken og en finger.

Gwangju FCs talsmand udtalte senere, at Lee Seung-Mo husker sekve hovedstødsduellen, men ikke hvad der efterfølgende skete. Hukommelsen og bevidstheden er heldigvis ved at vende tilbage hos Lee Seung-Mo.

Uheldet betyder, at Lee Seung-Mo nu er indlagt på hospitalet og skal være der de næste tre måneder.

Herefter skal han resituere i to til tre måneder, før han igen kan snøre støverne og indtage fodboldbanen.