Under seancen blev blandt andet Fenerbahces målmand Dominik Livakovic tildelt et slag i ansigtet.

Trabzonspor-fans angreb søndag spillere fra Fenerbahce, hvoraf flere svarede tilbage med mere vold.

Fenerbahce vandt søndag aften topopgøret mod Trabzonspor i den tyrkiske liga med 3-2, men kampen vil snarere blive husket for scenerne, der udspillede sig efter opgøret.

Efter slutfløjt brød voldsomme slåskampe ud, da Trabzonspor-fans invaderede banen og angreb Fenerbahce-spillere.

Nogle Fenerbahce-spillere besvarede angrebet med vold.

Videoer viser, at den belgiske landsholdsspiller Michy Batshuayi sparkede en fan, og at den nigerianske landsholdsspiller Bright Osayi-Samuel slog en anden tilhænger, skriver AFP.

Optrinnet har fået flere til at reagere, blandt andre præsidenten for Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), Gianni Infantino.

»Volden, der udspillede sig efter kampen mellem Trabzonspor og Fenerbahce, er helt uacceptabel. Hverken på eller uden for banen hører den hjemme i vores sport eller samfund.«

»Jeg har sagt det før, og jeg siger det igen. I fodbold skal alle spillere uden undtagelse kunne føle sig trygge og sikre, så de kan spille det spil, der bringer glæde til så mange mennesker i hele verden, lyder det i et Fifa-statement fra Infantino på X.

Den tyrkiske indenrigsminister, Ali Yerlikaya, har også reageret på scenerne og vil undersøge volden til bunds.

Han oplyser, at der straks er blevet iværksat en undersøgelse for at identificere de tilskuere, der løb ind på banen.

Det sker efter en sæson, hvor der også har været andre episoder af vold i forbindelse med tyrkiske kampe. Med søndagens sejr er Fenerbahce nummer to i ligaen, to point efter Galatasaray.

Trabzonspor er nummer tre, men hele 32 point efter førerholdet.