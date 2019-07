Lionel Messi anklager fodboldforbund for korruption, efter at Argentina lørdag fik bronze i Copa America.

Det er mangel på respekt, når fodboldstjernen Lionel Messi anklager Det Sydamerikanske Fodboldforbund (Conmebol) for korruption.

Det mener forbundet, efter at Messi lørdag aften nægtede at modtage sin bronzemedalje i Copa America-turneringen, som han beskylder for at tilgodese værtslandet Brasilien, som Argentina tabte til i semifinalen.

- Det er uacceptabelt, at der på grund af hændelser i turneringen, hvor 12 hold konkurrerer på lige fod, er blevet udtalt anklager, som modsiger sandheden og dømmer integriteten af Copa America.

- De udtalte anklager er et udtryk for mangel på respekt for turneringen, for spillerne, som er involveret, og de hundreder af professionelle i forbundet, som siden 2016 har arbejdet hvileløst for gennemsigtighed, professionalisme og at udvikle sydamerikansk fodbold, skriver Conmebol på Twitter.

Messi har aldrig vundet Copa America med Argentina, som senest vandt mesterskabet i 1993.

De seneste to gange har Argentina været i finalen, men har begge gange tabt til Chile efter straffesparkskonkurrence.

I år blev semifinalen endestationen for Messi og co., der tabte med 0-2 til Brasilien.

Lørdag fik argentinerne så en trøstpræmie i form af bronzemedaljer, efter at holdet vandt 2-1 over Chile i en kamp, hvor Messi undervejs fik vist det røde kort.

Efterfølgende nægtede Barcelona-stjernen at deltage i præmieoverrækkelsen og tordnede i stedet mod forbundet, der er arrangøren bag turneringen, som i år afholdes i Brasilien.

- Der er ingen tvivl om, at det hele er sat op for Brasilien. Jeg gider ikke være en del af denne korruption, sagde Messi ifølge fodboldmagasinet goal.com.

- Vi kunne være kommet længere i turneringen, men vi fik ikke lov at komme i finalen. Korruption, dommerne og alle andre gjorde, at folket ikke kunne nyde fodbolden.

I finalen møder Brasilien søndag aften Peru klokken 22 dansk tid.

/ritzau/