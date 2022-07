Lyt til artiklen

David og Victoria Beckhams tiårige datter Harper må ikke være på sociale medier for sine forældre.

Det sker, fordi de kendte forældre frygter, at hun vil blive udsat for såkaldt 'bodyshaming' på internettet.

»Harper er ikke på sociale medier, så vi skal ikke bekymre os om det endnu, men når vi ser, hvor onde folk kan være, så er det virkelig noget, der bekymrer mig,« siger Victoria Beckham i et interview med australske Vogue.

Parret har fire børn – Brooklyn, Romeo, Cruz og altså tiårige Harper.

»Hun er i den alder, hvor hendes krop begynder at ændre sig, men det handler om at være klar i kommunikationen som familie, og at hun har gode venner omkring sig,« siger Beckham og tilføjer:

»Men det er ret skræmmende. Det kan jeg ikke lyve om.«

Ifølge Victoria Beckham har datteren da også en klar holdning til, hvordan hendes mor selv klædte sig i 90erne, da hun var en del af Spice Girls.

»Hun sagde faktisk til mig forleden: 'Mor, jeg har set nogle billeder af dig, da du var i Spice Girls, og dine nederdele var uacceptable. De var simpelthen for korte',« har Harper angivelig sagt til sin mor, inden far David blandede sig:

»Så dukkede David op og sagde: 'Præcis, Harper! Det var de virkelig.' Og hun var faktisk frastødt over, hvor korte mine nederdele var.«