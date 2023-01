Lyt til artiklen

Han landede mandag, og tirsdag er han så blevet præsenteret i sin nye klub.

Men på pressemødet, hvor Cristiano Ronaldo for første gang har sat ord på sit noget opsigtsvækkende skifte til den saudiarabiske klub Al-Nassr, opstod der ganske absurde scener.

Videoer fra præsentationen viser, at værten for det hele bad presserummet give Ronaldo en applaus, og det fik nogle personer i rummet fyldt af journalister til at råbe Ronaldos velkendte 'SIIU'-råb, som har fulgt Ronaldo og hans jubelscene gennem de sidste mange år.

Og at høre netop det råb efterlod den portugisiske verdensstjerne en anelse forbløffet på podiet i Saudi-Arabien.

Fra podiet afslørede Cristiano Ronaldo, at han er helt og aldeles færdig med europæisk fodbold.

Nu gælder det en ny og spændende udfordring i Saudi-Arabien, og det har han blandt andet valgt foran tilbud fra Europa, Brasilien, Australien og USA.

Netop tilvalget af saudiarabisk fodbold - og en astronomisk kontrakt - har fået utallige fans til at kritisere den aldrende portugiser.

Men det er han iskold overfor.

»Jeg er ligeglad med, hvad folk siger om dette valg. Jeg har truffet min beslutning, og jeg er glad.«

»Det er ikke enden på min karriere. Mange folk taler, men de ved ikke noget om fodbold. Jeg ved, at ligaen her er meget kompetitiv,« siger Ronaldo ifølge Fabrizio Romano.

Verdensstjernen, som siges at tjene 1,6 milliarder kroner i løbet af sin kontrakt med Al-Nassr, fortæller desuden, at han allerede er klar til at debutere for sin nye klub på torsdag.

Hvis træneren ellers vil bruge ham, lød det fra en kæk Ronaldo, der nu skal vænne sig til et helt nye arenaer i den saudiarabiske liga.