Det gjorde ondt på Preben Elkjær at se sin ven Diego Maradona gå i forfald - uden at nogen forsøgte at hjælpe ham.

Det fortæller den danske fodboldhelt Preben Elkjær i DR's nyhedspodcast 'Genstart'.

Det danske 80'er-ikon opbyggede især efter karrieren et godt venskab til den argentinske fodboldtroldmand, der forleden døde af et hjertestop.

Efter fodboldkarrieren arbejdede Preben Elkjær som sportsjournalist hos TV2, og her fik han særbehandling af Maradona, der flere gange gav eksklusive interviews til Elkjær, som han jo kendte fra deres fælles tid i Serie A.

Den sidste halvdel af Maradonas liv bød på en masse personlige nedture med et tilbagevendende narkotikamisbrug og dertilhørende skandaler. Og det gjorde ondt på Preben Elkjær at være vidne til den berømte argentiners forfald.

»Jeg har mange gange været chokeret, når jeg har set friske optagelser af ham, hvor han lige pludselig var blevet voldsomt overvægtig, og hvor han står og simpelthen ikke kan tale, fordi han har taget et eller andet.«

»Sådan nogle ting har gjort mig enormt meget ondt, fordi han altid har været så venlig mod mig. Så gør det selvfølgelig ondt at se - og jeg har også forbandet alle de mennesker væk ...hele hans entourage. At der ikke er én af de tusinde mennesker, han altid havde omkring sig, der har hjulpet ham,« fortæller Elkjær til podcasten.