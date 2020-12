Nogle ting deler man bare ikke - slet ikke på direkte tv.

Det er der i hvert fald nogen, der mener, og det er denne gang den franske pensionerede fodboldspiller og nu tv-ekspert Patrice Evra, som muligvis er trådt ud på farlig grund. Det skete søndag aften, da han fortalte en historie om sin franske ven og Arsenal-legende Thierry Henry på Sky Sports.

»Thierry Henry inviterede mig engang hjem i sit hus, hvor han så sagde, at vi skulle se Arsenal-kampen. Det første billede, vi så, var Xhaka, der førte Arsenal-holdet ud som anfører. Thierry Henry slukkede så tv'et og sagde: 'Jeg kan ikke se på, at Xhaka er anfører for mit hold',« fortalte Evra og afsluttede anekdoten:

»Og vi så ikke kampen derefter. Vi begyndte at tale om en masse ting, og han slukkede for skærmen. Det fortæller alt om, hvad klublegender mener om ham (Xhaka, red.). Han lod igen sit hold i stikken.«

Thierry Henry og Patrice Evra. Foto: MIGUEL MEDINA Vis mere Thierry Henry og Patrice Evra. Foto: MIGUEL MEDINA

For mange har det sikkert været en sjov og interessant anekdote efter en kamp, hvor Arsenal tabte 1-0 til Burnley på hjemmebane, og hvor Granit Xhaka blev udvist undervejs, som du kan se i klippet foroven.

Men for flere journalister og fans gik Patrice Evra langt over stregen ved at referere til en samtale, han havde haft privat med Thierry Henry.

»Patrice Evra har lige overtrådt en grænse, som jeg ikke mener, man burde overtræde her - ved at fortælle Henry-historien om Xhaka. Det her er det samme som at benytte en kommentar, der er sagt uden for citat som et citat for en journalist, hvilket er eller burde være utilgiveligt i vores profession. På live tv også,« skriver den anerkendte franske journalist Philippe Auclair.

Han tager diskussionen på Twitter, hvor han har 146.000 følgere. Og på det sociale medie er der altså flere, der ikke helt forstår Patrice Evras beslutning om at fortælle netop den historie om Evra.

»Ja, Patrice Evra er ikke en mand, du skal stole på med dine statshemmeligheder,« skriver Daily Mirror-journalisten Darren Lewis, mens andre også følger op:

Thierry Henry har lige slukket sit tv igen, efter han hørte, hvad Evra lige sagde.

Forestil dig den koldsved, du må få, når du tænder for Sky hver søndag, hvis du nogensinde har fortalt Patrice Evra noget.

Patrice Evra har ingen medietræning. Han tror, at tv er en gruppechat.

Patrice Evra er kommet på Sky Sports og har fortalt os et Twitter-rygte om, at Zaha gik i seng med Moyes' datter, at Henry hader Xhaka og at han har bedt om at blive taget ud af United-kampe. Alt det på en halv sæson.

Mens Patrice Evra muligvis har sine problemer med helt at finde ud af, hvad han må og ikke må sige på tv, har han i stedet fundet kærligheden uden for skærmen i den danske model Margaux Alexandra.

Men hans ekskone har også fortalt, hvordan hun fandt ud af, at han var utro på Instagram undervejs i deres mangeårige forhold.