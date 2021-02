Svære baneforhold afholder ikke Viborg FF og Kolding IF fra at afvikle fredagens kampe i 1. division.

Det hårde vintervejr har drillet mange af landets fodboldklubber, som har knoklet for at gøre banerne klar til kamp.

Selv om græsbanerne ikke står knivskarpt, bliver det ikke et problem for Viborg FF og Kolding IF at afvikle forårets premierekampe i 1. division fredag aften.

Her får viborgenserne besøg af Fredericia, mens Kolding tager imod Helsingør.

- Der har naturligvis været nogle udfordringer med at gøre banen klar. Men med hjælp fra en del frivillige og en samarbejdsvillig kommune er det lykkedes os at rydde sneen og gøre banen klar til brug, siger Mark Tolstrup, som er presseansvarlig i Kolding IF.

Viborg bekræfter også, at kampen mod Fredericia afvikles som planlagt, og at banen i øvrigt ser rigtig fin ud.

Det er et krav, at alle klubber i Superligaen og 1. division har varme under banen. Det betyder dog på ingen måde, at snevejret ikke kan volde klubberne store problemer.

Superligaklubben Lyngby har forsøgt at rykke søndagens opgør mod Brøndby til kunstgræsset på Helsingør Stadion, men den anmodning har Divisionsforeningen afvist.

OB, der også spiller i landets bedste række, har ligeledes haft store udfordringer med sin hjemmebane. Det kom til udtryk i torsdagens pokalkvartfinale mod FC Midtjylland.

FCM-træner Brian Priske, mente, at banen i Odense var så dårlig, at kampen ikke burde være blevet spillet.

Viborg FF fører 1. division stærkt efterfulgt af Esbjerg. Begge klubber har 38 point, men Viborg har en bedre målscore.

Når 22 kampe i grundspillet er spillet, deles tabellen i et oprykningsspil og et nedrykningspil. To hold rykker direkte op i Superligaen.

