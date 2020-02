Sønderjyske og Hobro duellerer søndag om 11.-pladsen, der ligner en sikring mod direkte nedrykning.

Seks kampe inde i forårssæsonen bliver Superligaens otte nederste hold delt op i to puljer, og der er stor forskel på nedrykningsrisikoen, alt efter hvilken pulje man havner i.

Når puljerne deles op, havner nummer 11 og 14 i samme pulje. Det samme gør nummer 12 og 13. Det dårligste hold i hver pulje rykker direkte ned, mens de to næstdårligste mødes i playoffkampe om at undgå nedrykning.

Aktuelt er der 12 point mellem rækkens nummer 11 og 14 - Sønderjyske og Silkeborg - mens der er et point mellem nummer 12 og 13 - Hobro og Esbjerg.

Derfor vil en 11.-plads være en sikring mod en direkte nedrykning, da der er langt ned til Silkeborg. Samtidig vil der være kortere op til en redning, da grundspillets nummer ni og ti med al sandsynlighed også havner i den pulje.

Sønderjyske og Hobro ligger aktuelt nummer 11 og 12. De mødes søndag eftermiddag, og den kamp giver en indikation af, hvilket af holdene, der slutter øverst og tager det første store skridt væk fra en nedrykning.

Sådan lyder det fra de sportslige ledere i de to klubber.

- Det er selvfølgelig en kamp, der bliver definerende for os - det er åbenlyst, hvad den betyder for tabellen. Vinder vi, så sætter vi dem af, for så er vi otte point foran. Men taber vi, så bliver det tæt, siger han.

Jens Hammer Sørensen kalder det et altafgørende opgør:

- Det kunne være sjovt at hente nummer 11, men det bliver godt nok svært, hvis vi taber. Så det er en kamp, der definerer, hvor vi kigger hen.

- Men uanset hvad handler det i første omgang, at vi undgår at blive nummer fire i den fireholdspulje, vi havner i. Undgår vi det, får vi jo minimum playoffkampe om at blive i Superligaen. Det er sandsynligt, at vi havner i de kampe, selv om vi jo i teorien godt kan ende højere og slippe for dem, siger Hobro-bossen.

De to klubber valgte i vinterens transfervindue hver sin taktik i bestræbelserne på at blive i rækken.

Sønderjyske har oprustet. Ind er kommet Pierre Kanstrup, Anders K. Jacobsen, Julius Eskesen, Emil Frederiksen og Theofanis Mavrommatis - de to sidstnævnte på en lejeaftale. Otte spillere er sendt videre, heriblandt Marco Rojas, Mart Lieder og Kees Luijckx.

- Vi har selvfølgelig gjort det, der giver os de bedste forudsætninger før et drabeligt forår. Men der er også sket lidt mere, end jeg havde regnet med. Heldigvis formede vinduet sig sådan, at jeg synes, at vi nu har en klart stærkere trup, siger Hans Jørgen Haysen.

Hobro har i højere grad satset på kontinuitet. Klubben handlede kun af tvang, fordi Anel Ahmedhodzic blev kaldt tilbage til Malmö FF. Han blev afløst af den tidligere Silkeborg-anfører Simon Skou Jakobsen.

- Vi tror på, at man kan blive stærkere af at have det samme hold og så forbedre det på træningsbanen. Lidt karikeret, så kan det godt være, at man kan få en spiller ind, der er 20 procent bedre. Men hvis alle spillere bliver fem procent bedre på træningsbanen, så er den forbedring samlet set større.

- Det er vores trænerteam i fuld gang med, og jeg har kunnet se på vores træningslejr, at vi har taget gode skridt. Det tager jeg hatten af for.

- Andre klubber i bunden har valgt en anden model. De har hentet stærkt ind og brugt rigtig mange penge. Det må være rart at kunne det. Vi opruster indefra i stedet, for det er også et sats at bruge mange penge før en potentiel nedrykning, siger Jens Hammer Sørensen.

/ritzau/