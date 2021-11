Paris St. Germain-stjernen Lionel Messi er netop blevet kåret som verdens bedste fodboldspiller.

Troldmanden fra Argentina modtog den prestigefyldte pris ved den årlige Ballon d'Or-cermoni i Paris i Frankrig.

Det betyder, at Lionel Messi nu har vundet titlen som verdens bedste fodboldspiller hele syv gange - det har ingen andre nogensinde præsteret.

Bayern München-angriberen Robert Lewandowski blev nummer to i afstemningen, mens Chelsea-midtbanespilleren Jorginho blev nummer tre efter at have vundet både Champions League og EM i 2021.

I sin tale på scenen hyldede Paris St. Germain-stjernen Robert Lewandowski. Lionel Messi føler, det er en stor ting at være oppe mod den polske målmaskine.

Og så gjorde han klart, at han mener, at Robert Lewandowski havde vundet i 2020. Her blev Ballon d'Or ikke uddelt som følge af den globale pandemi.

Som bekendt var Simon Kjær blandt de 30 nominerede til den enorme hæder, og danskeren sluttede som nummer 18 - foran etablerede stjerner som Harry Kane, Bruno Fernandes og Mason Mount.

Den danske landsholdsanfører blev storhyldet i Paris i løbet af cermonien. Det gjorde han få sin imponerende indsats den 12. juni, da Christian Eriksen kollapsede mod Finland i Parken.

Ballon d'Or afgøres ved, at 170 journalister fra hele verden stemmer på den fodboldspiller, som de mener fortjener at vinde.

Pernille Harder og Kasper Schmeichel var nomineret som verdens bedste kvindelige fodboldspiller samt verdens bedste målmand. Begge danskere opnåede en placering som nummer syv.