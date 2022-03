Christian Eriksen starter inde, når Brentford lørdag eftermiddag spiller mod Norwich på udebane.

Det er netop bekræftet af Brentford på Twitter.

Startpladsen kommer 266 dage efter det verdenskendte kollaps i Parken, hvor Christian Eriksens hjerte stoppede kortvarigt.

Siden har Christian Eriksen som bekendt fået indopereret en ICD-enhed og skiftet klub fra Inter, fordi han ikke måtte spille i Italien med sin hjertestarter, samt skrevet kontrakt med danskerklubben i Premier League.

Det var 31. januar, at Brentford offentliggjorde en aftale frem til sæsonafslutningen med den danske stjernespiller, og i sidste weekend kom debuten så, da han blev skiftet ind og spillede de sidste 38 minutter i 0-2-nederlaget.

Det var ottende kamp i træk i Premier League, at oprykkerklubben ikke vandt i den bedste engelske række, så der er også brug for at ske noget på holdet.

Et træk fra manager Thomas Frank er at spille Christian Eriksen fra start.

Landstræner Kasper Hjulmand udtager sin næste landsholdstrup 15. marts.