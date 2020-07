For første gang siden 1956 bliver den pestigefyldte pris Ballon d'Or ikke uddelt i år.

Det skyldes udbredelsen af coronavirus, der har tvunget fodboldsæsonen til en uventet afbrydelse. Det skriver nyhedsbureaet AFP.

»Det sker i mangel på rimelige forhold i coronaåret. Når der er tvivl, er det bedre at afstå end at insistere,« lyder det i begrundelsen fra France Football.

Prisen, der uddeles af magasinet France Football til verdens bedste fodboldspiller, er blevet uddelt siden 1956, hvor Stanley Matthews modtog den første Ballon d'Or.

Ballon d'Or vil ikke blive uddelt i 2020. Foto: CHRISTIAN HARTMANN Vis mere Ballon d'Or vil ikke blive uddelt i 2020. Foto: CHRISTIAN HARTMANN

»Det var ikke en nem beslutning at træffe, men vi var nødt til at acceptere, at det ikke kunne blive en normal Ballon d'Or-vinder, og det bekymrede os, at den ikke ville blive retfærdigt uddelt.«

Lionel Messi vandt prisen i 2019, hvilket gjorde ham til den mest vindende spiller af prisen. Hele seks gange har Messi modtaget Ballon d'Or, hvilket er en mere end Cristiano Ronaldo.

Coronapandemien har i løbet af foråret og sommeren fået massiv indflydelse på fodbolden. Turneringer og sæsoner i næsten hele verden er blevet enten udskudt eller helt aflyst, og regelsættet i sporten er også blevet reguleret. Ligeledes blev EM-slutrunden, der skulle have været afholdt i midten af juni måned, udskudt til 2021.

»Sæsonen startede med ét sæt regler og sluttede med et andet. I januar og februar blev fodbold spillede for fulde tribuner. Fra maj og juni var der tomme tribuner. Så havde vi fem indskiftninger i stedet for tre. Så kom der andre ændringer i form af turneringerne, herunder Final 8 i Champions League,« lyder det fra Pascal Ferré, redaktør på France Football.

Allan Simonsen er historiens eneste danske modtager af prisen. Han fik den i 1977.