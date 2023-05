Den danske træner Brian Priske har netop vundet det tjekkiske mesterskab med sin klub Sparta Prag.

Klubben tager guldet for første gang i ni år.

Sparta Prag kan ikke længere indhentes på førstepladsen, efter klubben tirsdag aften fik 0-0 mod Slovacko.

For selv om der resterer en runde, og Brian Priskes tropper kun har tre point ned til nummer to, Slavia Prag, så vægter indbyrdes møder højere end målscore, og her er Sparta Prag overlegen.

Brian Priske lykkedes med den vilde bedrift i sin første sæson som træner for klubben.

Danskeren kom nemlig til den tjekkiske klub for præcis et år siden, efter han blev fyret i Royal Antwerp.

Med titlen kan den 46-årige dansker nu skrive to guldmedaljer som træner på cv'et.

Ligesom i Sparta Prag førte han FC Midtjylland til mesterskabet i sit første år i trænersædet i Herning.