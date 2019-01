Torsdag var et velkendt ansigt tilbage på de grønne græsbaner i Brøndby.

Den 59-årige målmandstræner Lars Høgh deltog nemlig i målmandstræningen for første gang, siden han i november gennemgik en operation for kræft i bugspytkirtlen. Det skriver Fyens.

Det var under en fest i OB fredag aften, at Lars Høghs ven og advokat Jørn Bonnesen fortalte, at Lars Høgh havde været tilbage i de velkendte rammer i Brøndby torsdag.

»Jeg skulle hilse jer alle fra Lars. Han ville gerne have været her i aften, men han var for træt. Men er der nogen, der kan stå det her igennem, så er det Lars,« sagde Jørn Bonnesen, der også kunne fortælle, at Lars Høgh havde været glad for træningen, der efter omstændighederne var gået godt.

Udover at være træner i Brøndby IF er Lars Høgh også målmandstræner på det danske landshold. Foto: Liselotte Sabroe

Blandt andet havde Lars Høgh ifølge Fyens op imod 100 spark på træningsbanen.

Det var tilbage i august, at OB-legenden blev sygemeldt fra jobbet som målmandstræner i Brøndby IF, efter han fik konstateret kræft.

»Alle i Brøndby IF er berørte af den svære situation, som Lars og hans familie er igennem, og vi håber alle, at Lars kommer godt igennem denne svære periode. Jeg har kendt Lars i en menneskealder, og såvel fagligt som personligt er han et enestående menneske,« sagde Brøndbys daværende sportsdirektør Troels Bech.

I november kunne Brøndby IF så med stor glæde meddele, at Lars Høghs operation var gået godt.

Lars Høgh (th.) er også en del af det danske landshold. Foto: Liselotte Sabroe

Dagen inden operationen var Lars Høgh i Go' Aften Danmark, hvor han for første gang fortalte om sin sygdom.

En sygdom, som indledningsvist havde givet ham syv procents chance for at være i live om fem år.

Med en operation ville de odds stige til 20 procent, og i interviewet med Jes Dorph Petersen, fortalte Lars Høgh blandt andet om, hvordan han og familien reagerede på nyheden om, at han var blevet ramt af alvorlig sygdom.

»Først og fremmest var vi jo i chok hele familien, da vi fik det at vide. Men jeg er udstyret med et godt sind. Enhver situation har en mørk og en lys side, og jeg ser rigtig meget på den lyse side. Jeg var ikke bange for at dø eller at skulle igennem det, der skal til for, at jeg kan blive rask,« sagde Lars Høgh, der stadig modtager kemobehandling. Mandag fylder han 60 år, og på dagen er han ude at rejse med sin familie.