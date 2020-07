Nicklas Bendtner har tjent millioner - mange millioner - på sin fodboldkarriere. Men nu går det også godt uden for banen.

For selvom den 32-årige fodboldstjerne i adskillige år har haft sit eget firma ved siden af fodbolden, har det ikke været ensbetydende med, at det har været en enestående økonomisk succes. Tværtimod.

Det er første gang i år, at Nicklas Bendtners firma NB af 9. december 2010 ApS havde millionoverskud. Det skriver Finans.dk. Og det blev i 2019 til et overskud på 2,1 millioner kroner efter skat.

Nicklas Bendtners private firma har ellers i sin omkring 10 år lange leveperiode mest leveret underskud, og i 2014 var det slemmest med 2,4 millioner til den skæve side. Men det har ændret sig nu.

Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Foto: Niels Christian Vilmann

Bendtners firma, der ifølge Finans.dk står beskrevet som et selskab, der driver marketing-, event- og profileringsvirksomhed, har ikke oplyst, hvor millionoverskuddet kommer fra.

Det var dog sidste år, at Bendtners og forfatter Rune Skyum-Nielsens succesbog 'Begge sider' udkom og blev en bestseller.

Og den tidligere Arsenal-stjerne var sammen med sin kæreste Philine Roepstorff også med i en realityserie på Discovery, mens man også kunne se Bendtner i reklamer for Opel.

Noget har Bendtner gjort rigtigt, for det er altså første gang, at hans selskab scorer et millionoverskud siden oprettelsen.