B.T.s fodboldkommentator, Lasse Vøge: 'Det er mirakuløst, hvad han gør'

»Christian Eriksens comeback overgår jo alt. At han i det hele taget valgte at komme tilbage, var vildt nok i sig selv – jeg havde i hvert fald sluttet fred med tanken om, at jeg havde set Christian Eriksen på en fodboldbane for sidste gang. Jeg troede virkelig ikke, at han – som far til to små børn – turde vende tilbage.«

»Og så er han vendt tilbage i den her udgave. En spiller, der har lært at kontrollere hvert et aspekt af sit gudsbenådede talent. Så afklaret, kontrolleret og ubesværet i alt. Det er mirakuløst. Jeg havde troet, at det halve år helt uden for fodboldverdenen ville sætte ham langt tilbage. Men det har haft den helt omvendte effekt. Han er vendt tilbage stærkere og klogere.«

»Det er jo ikke set før, at en topspiller får et halvt sabbatår – og Eriksens comeback får da mig nu til at tænke, at det måske kunne være en fordel for de fleste fodboldstjerner at hive stikket for en periode. Den idé er dog nok svær at sælge til klubberne,« lyder det fra B.T.s fodboldkommentator, Lasse Vøge.