Ifølge lækkede dokumenter forhandlede Gianni Infantino personligt med PSG og Manchester City i FFP-sager.

Den nuværende præsident for Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), Gianni Infantino, spillede en central rolle, da Paris Saint-Germain og Manchester City i 2014 undgik udelukkelse fra europæiske klubturneringer for at bryde reglerne for Financial Fairplay (FFP).

Det viser dokumenter, der er kommet til overfladen via whistleblowerplatformen Football Leaks.

Flere end 70 millioner dokumenter er blevet undersøgt af 80 journalister i et samarbejde mellem en række europæiske medier. Blandt andet Politiken har været med til at grave historien frem.

I 2014 var Infantino generalsekretær i Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa). Han hjalp ifølge dokumenterne PSG og Manchester City med at dække over brud på de finansielle regler.

Reglerne sætter en ramme om klubbernes forbrug for at sikre fairplay og undgå, at budgetter og forbrug eskalerer, så bundløs gæld og konkurser bliver en realitet.

Med andre ord må klubberne i store træk ikke bruge flere penge, end de tjener. Og der er strenge grænser for, hvor stort et underskud må være over en flerårig periode.

Bag PSG og City er stenrige ejere fra henholdsvis Qatar og Abu Dhabi. På trods af at klubberne ifølge de lækkede papirer har brugt uregelmæssige økonomiske midler til at puste budgetterne op, slap klubberne med bøder i 2014.

PSG og Manchester City skulle hver af med cirka 150 millioner kroner og undgik dermed udelukkelse fra store europæiske turneringer.

Andre klubber som Galatarasay og Røde Stjerne fra Beograd er derimod blevet ramt af udelukkelse for at bryde samme regelsæt.

Gianni Infantino skal have spillet en vigtig rolle i sagerne om PSG og Manchester City.

Han skulle nemlig personligt have forhandlet med begge klubber og være nået frem til delvist hemmelige aftaler. Aftaler, der førte til, at klubberne ikke blev straffet yderligere.

Infantino skal desuden have forhandlet bag om ryggen på det organ, der skulle stå for forløbet om FFP.

Siden dengang i 2014 har PSG, som har lukrative sponsoraftaler med Qatars nationalbank og landets turistagentur, blandt andet været i stand til at købe superstjernerne Neymar i Barcelona og Kylian Mbappé i Monaco for flere milliarder kroner.

I en udtalelse siger PSG, at klubben "altid har forsøgt at følge gældende love og regler", og klubben benægter beskyldningerne.

Manchester City skriver, at "forsøget på at skade klubbens ry er organiseret og tydeligt".

/ritzau/NTB