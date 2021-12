»Når man har med atleter at gøre, så taler man tit om præstationer, rekorder og titler. Men det er på ingen måde det, der står tilbage, når snakken falder på Lars Høgh. Han repræsenterer med sin personlighed på alle måder det fineste og reneste ved sporten.«

Sådan lyder det fra Danni Travn, der er inkaneret OB- og Lars Høgh-fan, da B.T. fanger ham til en snak om hans forhold til Lars Høgh.

Og Danni Travn står langt fra alene med sine betragtninger. Det står klart efter de seneste dage, hvor odenseanere har delt historier og personlige anekdoter om netop deres forhold til den fynske målmand.

For nyheden om Lars Høghs alt for tidlige død har ramt hårdt. Blandt danskere i almindelighed, fynboer i særdeleshed og odenseanere i helt særlig grad.

»Han var på ingen måder en distanceret stjerne, som man skulle tigge og bede om en autograf fra. Han var oprigtigt interesseret i andre mennesker,« uddyber Danni Travn.

En beskrivelse som Brian Larsen, der tidligere var formand for OB-fanklubben, De Stribede, kan nikke genkendende til.

»Når man mødte ham, sagde han altid hej, gav et håndtryk eller et kram. Han var helt nede på jorden, og det var det vigtigste for os alle sammen,« fortæller Brian Larsen.

Han beskriver en episode, hvor fanklubben havde optaget Lars Høgh i deres Hall of Fame. Senere fik Brian Larsen et opkald fra 'muren himself'.

Foto: Kent Koll Rasmussen/Byrd Vis mere Foto: Kent Koll Rasmussen/Byrd

»Det var stort af ham og betød sindssygt meget for mig. Altså, at han tog sig tid til at ringe til mig og andre fans og sige tak, det er bare utroligt stort,« fortæller den tidligere formand.

Den nuværende formand for fanklubben, Diana Larsen, har været fan af Lars Høgh i mere end 30 år. Hun husker tilbage på barndommens sommerferier, hvor hun sammen med kammeraterne kørte i Ådalen og så OB'erne træne.

»Så sad vi der på tribunen og fulgte med, og så kunne han komme og sige 'sidder I nu der igen' med et smil.«

»Jeg husker særligt en gang, hvor han kom hen og gav os en krone hver. Det var dengang, hvor man kunne få de der vaniljeis til en krone, og så sagde han, vi kunne køre ind til skovsøen og købe en is,« fortæller Diana Larsen, der er formand for OBs fanklub.

En anden odenseaner beskriver også Høghen ud fra oplevelser, der ligger omkring 30 år tilbage. Og som har brændt sig fast på en måde, så han den dag i dag kan genkalde sig præcis, hvordan ordene faldt:

»Det var dæleme et godt spark, jeg var helt væk, jo!« lød det på syngende fynsk fra Lars Høgh.

Per Colstrup Vinkel husker den fodboldskole i Fjordager, hvor den fynske superliga-målmand overraskede fodboldskolebørnene på den sidste dag. Alle børn fik lov at skyde et straffe på Lars Høgh.

»Vi var jo stolte over at få lov at sparke på en mand, som på alle ledder og kanter var symbolet på alt det, vi så op til,« fortæller Per Colstrup Vinkel.

Målmandstræner Lars Høgh under Danmarks træning på Luzjniki Stadion i Moskva mandag den 25 juni 2018. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2018) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Målmandstræner Lars Høgh under Danmarks træning på Luzjniki Stadion i Moskva mandag den 25 juni 2018. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2018) Foto: Liselotte Sabroe

Han husker sparket i detaljer: en elendig vrist, der hopper og danser på det ujævne græs og går stolpe ud.

»Men hans italesættelse af, hvor fantastisk det var, at vi turde sparke på ham, en professionel målmand, var helt særlig.«

Samme type oplevelse havde Elsebeth Fogh, som frivillig på NU-festivalen på Lundsgaard Gods ved Kerteminde i september.

»Han viste altid et enormt overskud og talte altid med os frivillige.«

Og hun erindrer særligt ét øjeblik, som hun føler indkredser hele Lars Høghs personlighed.

»De frivillige var ved at sætte stole op og tørre stolene af for regn. Og så kom Lars Høgh forbi. Med et smil sagde han 'bare godt ned i knæene, det giver stramme baller'. Og så klaskede han sig selv på ballerne,« mindes Elsebeth Fogh.

Og sådan fortsætter beskrivelserne af hele 'Folkets Høgh'. Også fra de folk, der primært kender ham gennem fodbolden.

Hans tidligere klubkammerat fra OB, Ulrik Pedersen, beskriver ham som en meget rummelig person, som talte med alle.

Foto: Kent Koll Rasmussen/Byrd Vis mere Foto: Kent Koll Rasmussen/Byrd

»Han var helt utroligt vellidt. Jeg har aldrig hørt et knubbet ord om ham eller nogen omtale ham i negative henseender. Aldrig nogensinde,« fortæller Ulrik Pedersen.

Og selvom Lars Høgh ikke de senere år var en aktiv del af OB, så har hans personlighed og livssyn smittet af på mange i og omkring klubben.

»Den positivitet og optimisme, han bar frem til det sidste, er helt unik. Også når han har besøgt os her i Ådalen under hans sygdomsforløb. Det har gjort enormt stort indtryk på mig,« fortæller Jack Jørgensen, der er kommerciel chef i OB.

Lars Høgh spillede 817 kampe for hjerteklubben OB. Han vandt tre danske mesterskaber med striwerne. Han blev kåret som årets målmand i Danmark fem gange.

Og nårh ja, så tilskrives han også en stor - hvis ikke afgørende - andel i 'Miraklet i Madrid'. 2-0 sejren over mægtige Real Madrid på Santiago Bernabeu i 1994. En kamp, hvor Høghen var flyvende. En præstation, som mange - måske særligt fynboer - stadig mener er den største enkeltstående klubpræstation i dansk fodbold.

Listen over hans sportslige præstationer er lang. Og her har vi blot nævnt nogle få.

Men en stor del af forklaringen på, hvorfor nyheden om Lars Høghs død ramte så mange så dybt, skal altså nok findes ikke blot hos fodboldspilleren Lars Høgh, men hos mennesket Lars Høgh.

»At mærke hans evige tro på, at solen også skinner i morgen, kan både jeg selv og rigtig mange andre tage ved lære af. Det er et fantastisk livssyn,« siger Jack Jørgensen, kommerciel chef i OB.

Lars Høgh efterlader sig konen Tine, datteren Josefine, sønnen Jonas og tre børnebørn.

Han bliver bisat fra Odense Domkirke tirsdag klokken 14.