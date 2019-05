Suarez er glad for at være tilbage i Liverpool. Men ikke alle er glade for at se ham.

Barcelona-angriberen har været impliceret i et par kontroversielle situationer i første halvleg af returopgøret mod Liverpool.

Blandt andet da Fabinho fik gult kort for en tackling på ham.

Her kastede Suarez sig teatralsk rundt efterfølgende, og det fik på på de sociale medier til at brokke sig over angriberen.

Foto: PHIL NOBLE Vis mere Foto: PHIL NOBLE

Her følger et udpluk.

Ham Suarez har da aldrig været til at holde ud at se på...

Jeg ved ikke med jer, men hvis Suárez brækker et ben i aften så er det altså bare fino vino med mig.

Nu må dommeren snart få gjort noget ved Suarez. Han kaster sig ned ved mindste berøring. Latterligt at se på.

Suarez er grund nok til at holde lidt med Liverpool....

Jeg har sagt det før og siger det igen, jeg bryder mig simpelthen ikke om Suarez og hans konstante film og forsøg på at lave drama...

Det kommer skrigende tilbage, hvor dejligt det dog er man ikke skal se på Suarez der ligger og ruller og ruller og ruller sig på banen i Premier League

Hvordan man kan nyde at se Suarez spille er mig en gåde.... fuck han er irriterende at se på...

Luis Suarez kan man kun lide, hvis han spiller for ens eget hold. Han er jo decideret frastødende i sin opførsel og nærmest dyriske væsen.

Liverpool har startet kampen med at give sig selv et godt udgangspunkt med at score til 1-0 i starten af kampen.

Liverpool skal vinde 3-0 eller med fire overskydende mål, hvis Barcelona formår at score et udebanemål.

Lykkes det? Følg med i B.T.s liveblog her.