Hvis du troede, at du havde set det hele med VAR, kan du godt lige suge en mundfuld luft ind igen.

For videosystemet, der skulle hjælpe dommerne til at skabe mere retfærdige fodboldkampe, er mest af alt centrum for diskussioner, og det er også tilfældet lørdag.

Her var det Premier League og dommer Lee Mason, der stod for det nyeste kapitel i historien om VAR - som du kan se i videoen herover.

Den korte version: Lee Mason annullerede et mål for så at godkende det, inden han til sidst annullerede det - igen!

Foto: Peter Powell / POOL Vis mere Foto: Peter Powell / POOL

Den lange version: I kampen mellem West Bromwich og Brighton var spillerne fra udeholdet sikre på, at de havde fået udlignet til 1-1 i kampen efter en hurtig frisparkssituation. Dommeren havde fløjtet, og Brighton var hurtige.

Men det var altså det mål, der siden blev underkendt hele to gange efter VAR-tjek. Lee Mason undersøgte først, om han havde fløjtet spillet i gang. Det havde han.

Derfor blev det underkendte mål alligevel anerkendt. Men så blev han i tvivl igen, om han havde fløjtet spillet af, og derfor måtte han en tur ud til skærmen for at tjekke. Det havde han altså, og derfor kunne de 22 spillere se måbende til, da målet til sidst ikke blev givet.

Det fik fans til tasterne på Twitter, hvor mange var chokerede over, hvad de så, og hvor Lee Mason blev svinet til, men det fik også spillerne til at gå til stålet efter kampen, der endte 1-0 til West Bromwich.

»Det er en skændsel, en forfærdelig beslutning. Jeg spurgte dommeren, om jeg måtte tage frisparket, han fløjtede, og jeg tog det. Bare fordi han mærkede så stort pres fra bænken og spillerne, annullerede han det,« siger Brightons Lewis Dunk ifølge Daily Mail.

Og dermed blev der altså tilføjet endnu et skævt øjeblik til historien om VAR.