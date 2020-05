Corona-pandemien har nu også kostet en fodboldspiller livet.

Bolivianske Deibert Román Guzmán blev offer for corona-virus i en alder af blot 25 år.

»Det Bolivianske Fodboldforbund udtrykker sin dybeste medfølelse for Deibert Román Guzmáns venner og familie og beder til Gud for styrke i disse vanskelige tider,« skriver Det Bolivianske Fodboldforbund på Facebook.

Deibert Román Guzmán lå på hospitalet i ugevis, men det er ikke den eneste tragedie, som familien har været ude for den seneste tid.

Både spillerens far og onkel mistede livet kort før den unge mand. Hans far Belizario Román var præsident for den nu afdøde fodboldspillers klub Universario del Beni i landets tredjebedste række.

Onklen ved navn Luis Carmelo Román var også involveret i fodboldverdenen, og han var træner for klubben Deportivo Perejique.

Deibert Román Guzmán nåede aldrig det højeste niveau nationalt, men til gengæld spillede han en række kampe for Bolivias ungdomslandshold.

Selvom han er den eneste fodboldspiller, der indtil videre er død af virussen, er han langt fra den eneste, der har været hårdt ramt.