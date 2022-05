AC Milan er italiensk mester for første gang siden 2011.

Det står klart, efter at Milano-klubben søndag aften vandt 3-0 ude over Sassuolo i den italienske Serie A.

Samtidig vandt Inter 3-0 hjemme over Sampdoria. Det var dog ikke nok for Inter, som slutter to point efter Milan.

Milan topper Serie A med 86 point. Milan har vundet 26 ud af 38 kampe. Det er en sejr mere end Inter, der længe har bejlet til titlen for andet år i træk, men manglede det sidste i denne sæson.

Spænding om scudettoen blev der aldrig på den sidste spilledag.

Dertil sørgede Milan for at få afgjort sagerne hurtigt i sin egen kamp mod en modstander, der før har drillet topholdene i denne sæson.

Den franske landsholdsangriber Olivier Giroud åbnede målscoringen efter 17 minutter for Milan, da han bare skulle sætte indersiden på et oplæg fra Rafael Leao.

Den portugisiske kantspiller drev gæk med Sassuolos forsvar igen et kvarter senere. Igen havde Giroud placeret sig godt i feltet.

Leao blev noteret for sin tredje assist ti minutter før pausen, og denne gang fandt midtbanespilleren Franck Kessie vej til netmaskerne.

I anden halvleg blev der ikke scoret yderligere, og Sassuolo lignede et hold, der var gået på sommerferie.

Simon Kjær er også en del af Milan-holdet, selv om den danske landsholdsanfører har været ude med en knæskade siden starten af december.

I det første halvår af sæsonen blev Simon Kjær noteret for 14 kampe for Milan - heraf 11 i Serie A.

Zlatan Ibrahimovic blev skiftet ind for Milan efter 72 minutter og var dermed også med i guldfesten til slut. Den svenske angriber fik headet bolden i nettet, men der var offside.

Inter, som blev vippet af tronen, kunne ikke overhale Milan på sidste spilledag trods en 3-0-sejr hjemme over Sampdoria.

Den kroatiske kantspiller Ivan Perisic scorede det første mål til 1-0 for Inter fire minutter efter pausen.

Inters angriber Joaquin Correa blev dobbelt målscorer, efter at han nettede i det 55. og 57. minut.

Mikkel Damsgaard blev skiftet ind for Sampdoria og spillede den sidste halve time for gæsterne.

Milan har vundet 19 mesterskaber i historien.