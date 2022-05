Der var fyrværkeri over stadion i Odense, da OB sikrede billet til klubbens første pokalfinale i 15 år.

På grønsværen foran stemningstribunen hoppede de lykkelige spillere i takt med tilskuerne i forløsende jubel.

»De trængte til det, ligesom vi har gjort. Vi er rigtig glade,« lød det fra en storsmilende Jeppe Tverskov efter kampen.

»Vi har haft nogle år under forventning, og nu står vi endelig i en position til at kunne vinde noget. Det betyder meget.«

Også i denne sæson har der været hårde perioder for den fynske klub.

»Ja, det har det jo. Det er lidt mærkeligt at stå her, når man ikke har indfriet forventningerne, og nu står vi her alligevel med en gulerod, og vi har også spillet os i en situation til at kæmpe om syvendepladsen,« fortsatte Tverskov.

»Fodbold kan vende hurtigt, og det har de gjort for os de sidste par uger.«

Inden kampen havde Tverskov sagt til klubbens hjemmeside, at man som fodboldspiller vil være en del af historien.

»Men det er vi ikke endnu. Der er ikke nogen, der vil i historiebøgerne ved at tabe en pokalfinale. Man husker vinderne og ikke taberne.«

»Folk tænker allermest på at få en titel. Det er så lang tid siden, OB har prøvet det,« sagde Tverskov, der aldrig har oplevet en lige så elektrisk stemning på tribunen i sin OB-tid.

Torsdag aften skal semifinalesejren fejres, inden OB fredag begynder at kigge på de kommende kampe, hvoraf den første venter søndag.

»Vi skal lige have lov at få en øl og fejre, at vi er kommet i finalen. For det er stort, og ikke noget vi gør hvert år.«

Classic eller pilsner?

»Det, der bliver serveret,« svarede OB-styrmanden med et grin, uden altså at afsløre hvilken af OB-sponsor Albanis varianter han foretrækker.

OB-træner Andreas Alm ser ud til at være lidt af en pokalturneringsekspert.

Svenskeren var i to pokalfinaler med BK Häcken og hev trofæet med hjem den ene gang.

Nu har han så startet sin OB-tid med endnu en pokalfinale og så tilmed klubbens første i 15 år.

»Mange gange er pokalen den største chance for at få en titel for os, der ikke er økonomisk store klubber,« sagde Alm.

»I min verden er titlen nummer et, og hvis vi vinder den kamp, har vi mulighed for mange penge gennem europæisk gruppespil.«

»Vi jubler i dag, fordi vi får den mulighed nu.«