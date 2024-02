Mandag begyndte retssagen mod den voldtægtsanklagede Dani Alves, der allerede har siddet et år bag tremmer som varetægtsfængslet i Barcelona.

Han sidder på anklagebænket grundet en anmeldelse fra en dengang 23-årig kvinde. Ifølge hende blev hun voldtaget af den 40-årige brasilianer på et toilet i en natklub i Barcelona.

Anklagemyndigheden har anmodet om en dom på ni års fængsel til Dani Alves, der med 43 seniortitler er den mest vindende professionelle fodboldsspiller nogensinde.

Herudover kræver anklagemyndigheden også, at Dani Alves skal betale en erstatning på 150.000 euro - svarende til lidt over 1,1 millioner kroner - til ofret. Den private anklagemyndighed kræver en dom på 12 års fængsel.

I retssalen er den tidligere brasilianske landsholdsspiller iført en hvid skjorte, blå jeans og hvide sneakers. Han sidder med et meget seriøst og koncentreret blik, og har flere gange kigget ned mod gulvet.

Efter det kom frem, at Dani Alves blev anklaget for voldtægt, startede han med at forklare, at han ikke kendte kvinden, og efterfølgende ændrede han forklaring tre gange, og endte med at fortælle en version, hvor kvinden gik med til at give ham oralsex.

Retsmedicinske tests viste, at offeret havde spor af Alves' dna.

Han indrømmede efterfølgende, at han havde dyrket sex med kvinden i en toiletbås, men han ville i første omgang ikke fortælle det, fordi han ville beskytte sin kone, der som følge af voldtægtssagen har meddelt, at hun vil skilles.

Den tidligere Barcelona-spiller nægtede også fortsat at have gjort noget mod den dengang 23-årige kvinde, som hun ikke ville have.

Overvågningsbillederne fra stedet viste dog en grædende kvinde, der forlod natklubben bagefter. Desuden har hun dokumenteret, hvilke skader hun fik på toilettet.

Det er sat tre dage af til retssagen.