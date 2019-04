Kevin Trapp er en flot fyr, men når han ikke generer holdkammeraterne med at stjæle al opmærksomheden på dansegulvet, har han travlt med at gøre livet surt for tidligere Superliga-målmænd.

Spørg bare Frederik Rønnow i Frankfurt, om han er træt af, at Kevin Trapp blev til overs i Paris SG, så den tyske klub kunne få lov at leje en dygtig målmand.

Nu kan den skæbne så overgå den tidligere FCK-målmand Robin Olsen. Mere om det lige om lidt.

Robin Olsen har haft sine problemer med at leve op til prisskiltet på 63 millioner kroner i Roma, og i den seneste kamp var han sendt på bænken. Der bliver han lidt endnu.

»Jeg hviler Olsen lidt, men det er en målmand, jeg rangerer højt,« siger Romas midlertidige træner Claudio Ranieri ifølge Aftonbladet på en pressekonference.

Kevin Trapp. Foto: DANIELE MASCOLO

For Robin Olsen var det et lille skridt frem, at Claudio Ranieri i det mindste huskede dansk/svenskerens navn denne gang.

Men fremtiden tegner alligevel ikke lovende for målmanden, der skiftede væk fra FC København og Superligaen i sommer.

Og det er her, Kevin Trapp kommer ind i billedet. For ifølge flere italienske medier vil Roma af med Robin Olsen allerede til sommer efter bare et år, og nu fortæller La Repubblica, at Roma har kastet kærligheden på Kevin Trapp.

Han er som nævnt udlejet fra Paris SG til Frankfurt, men den lejeaftale udløber til sommer, og her vil Roma angiveligt slå til.

Hvis det lykkes, vil Frederik Rønnow pludselig slippe for at stå i skyggen af tyskeren, mens det altså nok vil betyde et farvel til Roma for Robin Olsen.

Robin Olsen har dog allerede flere bejlere. Ifølge italienske medier har blandt andre Norwich og Bournemouth vist interesse for Robin Olsen, hvis karriere altså næppe fortsætter i Italien.

Og slet ikke i Roma.