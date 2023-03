Lyt til artiklen

»En af de bedste nogensinde.«

Sådan lød de lovprisende ord fra den britiske premierminister, Rishi Sunak, i et Facetime-opkald til den nu mest scorende engelske landsholdsspiller gennem tiderne, Harry Kane.

Den engelske landsholdsangriber Harry Kane gjorde sig selv til alle tiders topscorer for England i en 2-1-sejr på udebane over Italien torsdag aften. Med to mål i EM-kvalifikationskampen kom han op på i alt 54 landsholdskasser og rykkede dermed forbi Wayne Rooney, som nåede at score 53 mål i 120 kampe for England.

Milepælen blev hyldet af Rishi Sunak, som havde flere rosende ord til 29-årige angriber:

Record Breaker



Great to chat to @HKane this morning and congratulate him on becoming @England’s all-time top goalscorer #threelions #engukr pic.twitter.com/MJjPfZNtGX — Rishi Sunak (@RishiSunak) March 25, 2023

»Du er en fænomenal kaptajn, en fænomenal rollemodel, og hele landet er meget stolte af dig og heldige at have dig.«

Tottenham-stjernen tog meget ydmygt imod de rosende ord og beskriver, hvordan det er for ham at repræsentere sit land.

»Det er ikke rigtig sunket ind endnu, men det var en speciel aften. Jeg elsker at spille for mit land, og jeg vil repræsentere det på den bedste måde.«

Til trods for en voldsom succes rent målscoringsmæssigt på både klubhold og landshold mangler Harry Kane stadig at hive trofæer hjem til hylden.

I en ellers imponerende karriere har den 29-årige angriber aldrig vundet et trofæ af betydning med hverken Tottenham eller det engelske landshold.