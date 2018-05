José Morinho skal have fundet sig en ny makker. For det er slut med at kigge sig over skulderen og få øje på Rui Faria, der har været Manchester United-managerens assistent i 17 år.

Til sommer stopper den 42-årige portugiser, og det rammer José Mourinho hårdt.

»Jeg kommer til at savne min ven, og det er det hårdeste for mig, men hans lykke er vigtigere, og selvfølgelig respekterer jeg hans beslutning - specielt fordi jeg ved, at vi altid vil være sammen. Vær glad, brormand!,« siger José Mourinho til Manchester Uniteds hjemmeside om afskeden med Faria.

Rui Faria forklarer, mens Marouane Fellaini står i baggrunden. Foto: EDDIE KEOGH Rui Faria forklarer, mens Marouane Fellaini står i baggrunden. Foto: EDDIE KEOGH

José Mourinho og Rui Faria har arbejdet sammen i de seneste 17 år, men fra næste sæson skal Mourinho have fundet sig en ny højre hånd. For Faria har besluttet sig for at prioritere familien - og derefter prøve sig af som manager.

»Efter store overvejelser og med et tungt hjerte har jeg besluttet, at tiden er inde til, at jeg tager videre. Jeg har haft 17 år med utrolige og uforglemmelige oplevelser. Men jeg har i noget tid følt, at jeg gerne vil bruge mere kvalitetstid med min familie, før jeg jagter nye udfordringer i mit professionelle liv,« siger Rui Faria og hylder José Mourinho.

»Min dybfølte tak skal gå til manageren, José Mourinho, for den tro, han havde på mig for alle de år siden, da det hele bare var en drøm. Jeg vil takke ham for muligheden og tiltroen og for viden og erfaring, men vigtigst af alt for hans venskab.«

Det er ikke længe siden, at Liverpool-manager Jürgen Klopp måtte sige farvel til sin makker gennem 17 år, da Zeljko Buvac fra den ene dag til den anden var væk fra Liverpool. Ifølge klubben bare indtil slutningen af sæsonen på grund af personlige omstændigheder, men ifølge forskellige medier på grund af taktiske uenigheder og et muligt nyt job.

Nu er det så Mourinhos tur til at sige farvel. Og det gør han naturligvis ikke uden også lige at rose sig selv.

»17 år… I Leiria, Porto, London, Milan, Madrid, London igen og Manchester. Træne, spille, rejse, studere, grine og også et par glædestårer. 17 år og nu er drengen en mand. Den intelligente studerende er nu en fodboldekspert - klar til en succesfuld karriere som manager,« siger Mourinho.