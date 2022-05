'Helt og aldeles løgn.'

I kraftige vendinger vender Roman Abramovich tilbage til den offentlige scene, for der er flere ting, han ikke vil have siddende på sig.

I et statement sendt via Chelsea fortæller den russiske oligark, at hans planer om at give et overskud efter salget af klubben til velgørenhed er uændrede.

Men det, der virker vigtigst for ham, er at gå imod historierne om, at han skulle ønske at få de penge tilbage fra klubben, som han har lånt til den.

Det er ikke småpenge, for det drejer sig om 1,6 milliarder pund, svarende til omtrent 14 milliarder kroner, som klubben skylder Abramovich.

Derfor bryder han tavsheden for første gang, siden han blev underlagt de hårde restriktioner af både Storbritannien og EU.

»Hr. Abramovich har ikke bedt klubben om at betale tilbage til ham - det er helt og aldeles løgn - og det samme gælder de historier om, at han skulle have hævet prisen i sidste øjeblik,« lyder det fra rigmandens talsmand.

Her vil han også godt understrege, at han aldrig kommer til at have pengene fra salget i hænderne, da de vil blive frosset, før overskuddet sendes videre til det velgørende formål.

Ifølge Chelseas snart forhenværende ejer håber han at finde en god afløser, som vil investere i klubbens førstehold på herre- og damersiden, akademiet og stadionet.