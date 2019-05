Det er ikke engang tre uger siden, stjernemålmanden Iker Casillas blev udskrevet fra hospitalet efter et hjerteanfald.

Men der er igen dårligt nyt for den hårdt ramte familie. Denne gang handler det om Iker Casillas' kone, Sara Carbonero.

'Før vi var kommet os over ét chok, blev vi ramt af endnu et.'

Sådan indleder den 35-årige tv-vært et opslag på sin Instagram-profil, som kan ses i bunden af artiklen, hvori hun fortæller, at hun er syg.

'Denne gang har det ramt mig. Det herlige ord på seks bogstaver, som jeg stadig har svært ved at skrive,' lyder det fra Sara Carbonero, der er blevet ramt af kræft i æggestokkene.

Det var under et tjek hos lægen, at der blev opdaget en tumor på den ene æggestok, skriver tv-værten, der allerede er blevet opereret.

'Alt er gået fint, og heldigvis fangede vi det tidligt, men jeg skal stadig kæmpe nogle måneder endnu, mens jeg får behandling. Jeg er dog rolig og tror på, at det hele nok skal gå. Jeg ved, vejen bliver lang, men at der også kommer en lykkelig slutning,' skriver Sara Carbonero i opslaget, hvor hun beder om ro til familien.

Hun var selv på nogle tv-optagelser i Spanien, da hendes mand Iker Casillas den 1. maj blev ramt af et hjerteanfald under en træning med FC Porto.

Den 38-årige målmand, der mandag kunne fejre sin fødselsdag, blev opereret med det samme og efterfølgende udskrevet den 6. maj, men det er endnu uvist om han fortsætter karrieren som professionel fodboldspiller.

»Jeg ved ikke, hvad der sker i fremtiden. Det vigtigste er, at jeg er her, og at jeg er i stand til at tale roligt,« sagde Iker Casillas, da han forlod hospitalet.

Iker Casillas har vundet alt, hvad der er værd at vinde i sin karriere. I sine 16 år i Real Madrid blev det til fem mesterskaber, to pokaltitler, tre Champions League-titler og en klub-VM. Derudover var han målmanden under det spanske landsholds guldalder, da de vandt EM i 2008 og 2012 samt VM i 2010.

Han blev gift med Sara Carbonero i 2016, og parret har to sønner sammen - Lucas og Martin.