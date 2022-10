Lyt til artiklen

Den belgiske fodboldstjerne Radja Nainggolan er endnu en gang kommet i søgelyset.

Først blev han anholdt – nu er den 34-årige belgier blevet bortvist fra sit klubhold Royal Antwerp FC. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

»RAFC havde i dag en samtale med Radja Nainggolan om hans generelle funktion og om, hvordan bestemt adfærd afspejler klubben og gruppen af spillere,« lyder meddelelsen, inden den fortsætter:

»Klubben har besluttet at bortvise Radja fra A-holdet på ubestemt tid. Der er også lavet klare aftaler om, hvad vores klub forventer og ikke forventer af spillerne. Hverken spiller eller klub vil kommentere yderligere på dette.«

Radja Nainggolan kom til Royal Antwerp FC i 2021. Foto: Daniel ROLAND Vis mere Radja Nainggolan kom til Royal Antwerp FC i 2021. Foto: Daniel ROLAND

Ifølge det belgiske medie Sporza er belgieren blevet bortvist, da han røg på en e-cigaret på bænken inden en fodboldkamp søndag. Du kan se et billede i bunden af artiklen.

Radja Nainggolan har i en story på Instagram undskyldt for sin opførsel.

'Jeg er meget ked af det, jeg har gjort. Jeg ved selv, at det er helt forkert, men jeg tænkte bare ikke over det på det tidspunkt. Klubben har taget en beslutning, som jeg bare må acceptere, selvom jeg synes, den er lidt for hård. Men jeg vil forsøge at bidrage på den ene eller anden måde,' skriver han.

Det er ikke første gang, at Radja Nainggolan er involveret i skandaler.

I sidste uge kom det frem, at den skandaleramte fodboldstjerne var blevet anholdt efter en genoptræning, fordi han kørte uden kørekort.

Det skete blot fem år efter, han blev taget for spirituskørsel, og i 2021 fik han frataget sit kørekort. Endnu en gang grundet spirituskørsel.

Nainggolan blev, efter sin anholdelse i sidste uge, løsladt efter en afhøring på politistationen.