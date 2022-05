Så skulle den være god nok.

Verdens førende fodboldmedie The Athletic melder Erling Braut Haaland klar til nye eventyr i Manchester City, og bekræftelsen skulle komme denne uge.

Dortmund-topscoreren med den unikke fysik skulle være blevet enig om de personlige betingelser med den engelske topklub i sidste måned og givet sit eget ja.

Ifølge The Athletic har det været medvirkende til, at klubbernes dialog har skredet frem, og nu ser det ud til, at City vil betale frikøbsklausulen, som Dortmund har på den norske stjerne. Den skulle ligge på lidt over 550 millioner kroner.

Hvis det hele går sin gang, så vil han tidligt kunne indgå i den nordengelske klubs forberedelser til næste sæson, hvor de igen vil jagte Premier League-titlen – og ikke mindst Champions League, som er deres store mål efter endnu en skuffelse i denne sæson, hvor Real Madrid stjal finalepladsen fra dem i sidste øjeblik.

Haaland har scoret 85 mål i 88 optrædener for Dortmund og har selvfølgelig tiltrukket sig interesse fra jordens største klubber.

Angriberen bliver 22 til sommer, og så står den ellers på Premier League, hvis alt går, som det skal.

City-træner Pep Guardiola har ledt efter en topangriber gennem en længere periode, og nu ser det ud til, at det ønske bliver opfyldt.

Han skal dog lige koncentrere sig om at holde Liverpool fra fadet i den ultratætte mesterskabskamp, hvor der resterer tre runder. Dortmunds sæson slutter lørdag, og de er sikre på at blive nummer to, så en Haaland-udmelding i denne uge virker logisk.