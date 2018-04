Livet som professionel fodboldspiller varer som bekendt ikke evigt.

Og for mange betyder det også, at der må trækkes i arbejdstøjet, når karrieren har nået sin afslutning.

For den tidligere polske Brøndby-spiller Andrzej Rudy betyder det nu et job hos et firma i Köln, der transporterer beskadigede biler til værksteder og skrotpladser.

52-årige Andrzej Rudy tørnede ud for Brøndby i en enkelt halvsæson i foråret 1992 og har derudover også tørnet ud for klubber som 1. FC Köln og AFC Ajax. Men den tidligere midtbanespiller ønsker ikke at blive set anderledes på grund af sin tid som professionel fodboldspiller.

»Jeg ønsker ingen særbehandling på grund af mit navn. Jeg vil bare blive behandlet som enhver anden medarbejder,« fortæller Andrzej Rudy til Bild Zeitung, der har besøgt polakken på arbejdspladsen Colonia, der har i alt 260 ansatte i den tyske by Köln.

Den mangeårige danske landsholdsspiller og landstræner Morten Olsen var manden, der lejede spilleren til klubben og har udover tiden på Vestegnen også haft ham som spiller i 1. FC Köln og AFC Ajax. Og Morten Olsen var meget glad for polakken.

»Han var en fantastisk spiller. En klog, teknisk og brilliant spiller, der magtede rollerne som både 6’er og 10’er,« siger han til TV3 Sport.

Den tidligere landstræner har dog ikke haft kontakt med Andrzej Rudy i mange år. Derfor glæder han sig også over, at den tidligere Brøndby-spiller har det godt.

»Det er jeg glad for. Udover at være en exceptionel god spiller var en et fint menneske,« siger Morten Olsen.

Andrzej Rudy spillede hele 132 kampe for den tyske klub 1. FC Köln, hvor han scorede i alt 14 mål. Derfor er han også lidt af et klubikon i den tyske by, hvor uheldige bilister i og omkring Köln benytter lejligheden til at takke polakken for sin tid i klubben.