»Pierre-Emilie (Højbjerg, red.) er et naturtalent. Han er klog. Han er intelligent. Han er stærk. Han er stolt. Han har et ekstremt mindset,« fortæller Kim Boye.

Mange kender ham som manden bag »Den Mentale Kriger«, som arbejder med professionelle fodboldspillere og hjælper dem med at opnå succesen. I skrivende stund arbejder han med seks spillere fra det danske A-landshold, herunder Pierre-Emile Højbjerg og Lukas Lerager.

Engang var Kim Boye selv et fodboldtalent, men hans karriere kuldsejlede i en alt for tidlig alder. Nu bruger han sine egne erfaringer til at hjælpe unge mænd i deres fodboldkarriere.

»Mange ser mig som en form for mentalcoach. Det er et brændt ord, som jeg egentlig ikke bryder mig om. Det vil jeg helst ikke kaldes. Jeg vil gerne være historiefortæller. En energibooster. En mindbuilder,« siger Kim Boye.

Kim Boye, som står bag »Den Mentale Kriger,« arbejder sammen med Pierre-Emile Højbjerg. Et af deres mål var at gøre den unge spiller til anfører i Southampton. Det lykkedes. Foto: ANDREW COULDRIDGE Vis mere Kim Boye, som står bag »Den Mentale Kriger,« arbejder sammen med Pierre-Emile Højbjerg. Et af deres mål var at gøre den unge spiller til anfører i Southampton. Det lykkedes. Foto: ANDREW COULDRIDGE

50-årige Kim Boye er opvokset i en familie præget af alkohol, kriminalitet og prostitution. I løbet af 1990'erne nåede han blandt andet at spille for Brøndby og komme til prøvetræning i FC Barcelona, men inden han blev 30, måtte han opgive sin karriere pga. en alvorlig knæskade.

Hans rebelske jeg, men skrøbelige sind passede ikke ind i en fodboldverden, som havde svært ved at rumme det.

Han havde brug for forståelse, men fik ikke nogen.

»Jeg var et af de helt store fodboldtalenter i Danmark, men dengang var der ikke nogen hjælp at søge. Men det havde jeg brug for. Jeg var fuldstændig fucked up i knolden og havde roterende fis i kasketten,« fortæller Kim Boye, der havde Morten Olsen som cheftræner i Brøndby i tiden, hvor han havde behov for hjælp.

Det handler om, at man ikke kun må være fodboldspiller. Det er alt for stort et pres at leve et liv udelukkende efter at være fodboldspiller. Kim Boye, Den Mentale Kriger

Men meldingen var kontant.

»Jeg fik at vide, at der slet ikke var nogen fra hans trup, der skulle søge hjælp. Så var man ikke stærk nok til at være der.«

Det åbne sår

Med årene blev Kim Boye dog bevidst om, at hans tanker og sind var fastlåste.

»Det havde meget med mit liv og mine tankebaner at gøre. Ubevidst har vi fået et tankemønster leveret af vores familier eller vores omgivelser. De kan være svære at se sig ud af, så nogle gange har man brug for en historiefortæller. Og det er sådan, jeg ser mig selv. Som en historiefortæller, som kan fortælle den historie, man har brug for at høre for at komme videre,« siger Kim Boye.

Bruddet med fodbolden var hårdt. Det fik Kim Boye, der senere skulle blive »Den Mentale Kriger«, til at søge væk fra fodbolden. Fordi fodboldverdenen aldrig bød på den succes, den unge Kim Boye havde håbet på.

»Det var et åbent sår,« fortæller Kim Boye, der begyndte at arbejde med unge belastede.

Det blev vejen videre.

»Jeg fik to rigtig store talenter, hvis drøm var at blive fodboldspillere. Det aktiverede fornemmelsen i, at det var nemmere at arbejde med mennesker, som havde nogle mål at gå efter. Noget, de gerne ville.«

Den Mentale Krigers seks huskeregler 1. Stjerner fødes i deres tilgang til modgang

2. Det, du vander, vokser

3. Den, der vil det mest, når mest

4. Din attitude og indstilling er lig med din succes

5. En vinder finder løsninger, en taber leder efter undskyldninger

6. Du er ikke dine følelser og tanker, men dine handlinger.

De to unge mænd hedder Altrim Aliti og Franck Semou. Den ene kom til AB, mens den anden fik en fuldtidskontrakt i Brøndby. Det gjorde Kim Boye bevidst om, at det her kunne blive en levevej.

»Det var nok startskuddet til, at jeg tænkte: 'De redskaber, jeg har, kan faktisk bruges alle steder'«.

Hurtigt gav det mening. Kim Boyes passion kommer fra baggrunden som professionel fodboldspiller.

»Målet var først at give unge omsorgssvigtede og kriminelle en mening med livet, så de kunne finde den bedste udgave af sig selv. Det hele tager udgangspunkt i mit eget liv, fordi jeg selv har haft en opvækst i den retning,« siger Kim Boye.

»Pludselig opdagede jeg, at jeg var på vej i en retning, hvor man var den udgave, som jeg selv havde brug for, da jeg var knægt.«

I dag arbejder Kim Boye sammen med Southampton-anføreren Pierre-Emile Højbjerg flere gange ugentligt. Parterne har en fast aftale og har arbejdet sammen i halvandet år.

»Han er vores kommende leder på landsholdet, det er der ingen tvivl om,« siger Kim Boye.

I en alder af 18 år debuterede Højbjerg på det danske landshold som den yngste spiller, der nogensinde havde fået spilletid for Bayern München i Bundesligaen. I mange år var der et enormt pres og skyhøje forventninger til den unge dansker.

»Han var et sted i sit liv, hvor der var en byrde, der fyldte lidt for meget på hans skuldre, og så skulle den lige tages væk. Så sprang han frem igen,« forklarer Kim Boye.

15 pct. fodboldspiller, 85 pct. menneske

I samråd med 'Den Mentale Kriger' havde Pierre-Emile Højbjerg tre mål: At blive fast mand i Southampton, blive klubbens anfører og gøre comeback på landsholdet. Alle tre mål blev indfriet.

For Kim Boye er tilliden altafgørende. Han går meget tæt på, bliver spillernes ven og lærer deres familier at kende.

»Jeg er fandeme så stolt af ham (Pierre-Emile, red.), han er som min søn. Spillerne bliver mine unger, mine børn,« siger han.

I forbindelse med, at Marc Dal Hende blev omskolet fra angriber til back, samarbejdede han med Kim Boye. Det gør han stadig den dag i dag. Foto: Henning Bagger Vis mere I forbindelse med, at Marc Dal Hende blev omskolet fra angriber til back, samarbejdede han med Kim Boye. Det gør han stadig den dag i dag. Foto: Henning Bagger

Foruden Pierre-Emile Højbjerg og Lukas Lerager har Kim Boye også arbejdet med angriberen Christian Gytkjær. For Boye er essensen til en glorværdig fodboldkarriere positiv energi. Det handler om at fokusere på det gode og give selvindsigt i en verden, der kan være utaknemmelig.

»Det handler om, at man ikke kun må være fodboldspiller. Det er alt for stort et pres at leve et liv udelukkende efter at være fodboldspiller. Du skal være et menneske, der spiller fodbold,« siger Kim Boye.

»Mennesket skal have det fantastisk, for du er et menneske 85 pct. af tiden og en fodboldspiller 15 pct. af tiden. Gå ud og nyd livet, få en god eufori, få elsket din kone, vær sammen med dine kammerater. Få sagt og gjort de rigtige ting, så kommer du til fodbold med 85 pct. energi, og så kan du brage den af.«

Fodboldspillerne skal huske at være taknemmelige over det eventyr, de er ved at skrive. Huske på, at de har et fantastisk liv. Huske på at fortælle deres partnere, at de elsker dem.

Kim Boye arbejder eller har også arbejdet med spillere som OBs Oliver Lund, Rasmus Thelander fra Vitesse, Zwolles Younes Namli og FC Midtjyllands Marc Dal Hende.

Men for Boye handler det mere om mennesket end om fodboldspilleren. Fordi præmissen for en succesfuld fodboldspiller er at forstå sig selv som menneske.

»Jeg er egentlig bare med til at skabe en grobund for sund fornuft gennem mit eget liv og min egen karriere, der var fucked up,« siger Kim Boye, der ikke er færdig med fodbolden på trods af en kort spillerkarriere.

»Jeg nåede aldrig det, jeg skulle have nået.«