Brøndbys vikarierende cheftræner, Martin Retov, går ind til fredagens pokalfinale uden at vide, om han efter sommerferien fortsat er cheftræner, eller om han skal tilbage til assistenttræner-rollen – eller om der overhovedet er plads til ham i Brøndby.

Under alle omstændigheder har månederne i spidsen for ét af Superligaens storhold virket som benzin på Retovs cheftræner-ambitioner.

»Det er helt sikkert, ja. Men om mit næste job bliver et cheftræner-job ... det ved jeg ikke endnu. Men det er klart, at det har givet mig noget robusthed at stå i spidsen for så stor en klub. Og det giver noget tro på egne evner, at jeg har været i stand til at løse opgaven på nogenlunde vis.«

»Og det hele gør, at jeg selvfølgelig også drømmer om, hvad der skal ske i fremtiden. Men om jeg er cheftræner eller assistent i mit næste job, det må fremtiden vise,« fortæller den 39-årige Brøndby-vikar.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Martin Retov blev forfremmet fra assistent til cheftræner, da tyske Alexander Zorniger i februar fik sparket efter en skuffende start på superligaforåret. Og den tidligere midtbanegeneral er taknemmelig for den chance, Brøndby gav ham.

»Det har været skønt og dejligt. Og jeg har været glad hver eneste dag, når jeg er mødt ind på arbejde. Jeg har et fantastisk team bag mig, der arbejder stenhårdt for at opfylde mine ønsker til struktur og ledelse. Det har været forrygende, og jeg har sat pris på hvert minut.«

Og resultaterne har ifølge Retov været tilfredsstillende – sådan da.

»Generelt er jeg stolt. Først og fremmest over, at vi kom i top-6, for det var absolut ikke givet, da jeg overtog holdet. Vi var i en rigtig svær situation. Og så er jeg også tilfreds med, at vi slår Vendsyssel og AaB og spiller os i pokalfinalen.

Retov vandt i 2008 pokalfinalen som Brøndby-spiller. Foto: Mogens Flindt Vis mere Retov vandt i 2008 pokalfinalen som Brøndby-spiller. Foto: Mogens Flindt

»Men der er to kampe, der nager mig. Den hjemme mod Esbjerg, hvor vi skulle have vundet. Og det skulle vi også i hjemmebanekampen mod FC København. De to kampe ærgrer mig meget,« pointerer Martin Retov.

Og nu har han så chancen for at sige farvel til sin vikartjans med et brag. En sejr i fredagens pokalfinale mod FC Midtjylland kan stemple Retovs æra som en succes.

»Det tænker jeg ikke så meget over. Jeg vil bare gå ud og gøre mit bedste. Det vil – uanset hvordan og hvorledes med fremtiden – ikke stille nogen af os dårligere, hvis vi vinder en pokaltitel.«

»Men jeg håber ikke, at den ene kamp kommer til at få en indflydelse på, hvordan folk ser på det arbejde, jeg har rendt og laver i hverdagen. Det skulle helst ikke hænge sådan sammen.«

»Men det ville være en stor ting for mig personligt. Og det ville selvfølgelig også være stort for klubben,« fortæller Martin Retov, der mener, at sølvvinderne fra Herning må påtage sig favoritværdigheden fredag.

»Jeg synes, at Midtjylland er favoritter qua deres flotte sæson. De bliver en stensikker nummer to i ligaen, og de har vundet mange fodboldkampe, og de har et virkelig kompetent hold.«

»De er favoritter, for vores vej gennem sæsonen har været meget mere bumpet. Men det er ikke en kamp, som vi ikke kan vinde. Vi vil gøre alt. Men favoritværdigheden hænger på dem,« konstaterer cheftræneren med den uvisse fremtid.

Du kan følge med i B.T.s live-blog fredag, hvor vi dækker optakten, kampen og festen efter pokalfinalen. Det foregår her.