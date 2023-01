Lyt til artiklen

FIFA-præsidenten Gianni Infantino formår at vække opsigt.

Og nu gør han det igen.

For at hylde Pelé vil Det Internationale Fodboldforbund (FIFA) anmode alle verdens lande om at navngive et stadion efter den brasilianske legende.

Det oplyser FIFA-præsident Gianni Infantino, da han mandag var til stede ved Pelés mindeceremoni i brasilianske Santos.

Pelé, der vandt VM i fodbold tre gange i sin aktive karriere, døde torsdag 29. december på hospitalet i Sao Paolo i en alder af 82 år efter længere tids kræftsygdom.

»Vi vil bede alle lande i verden om at navngive et af deres fodboldstadioner med navnet Pelé,« siger Infantino ifølge AFP.

Fifa-bossen havde taget turen til Vila Belmiro, som er det stadion, Pelé udfoldede sig på i mange år for klubben Santos.

Ud over Infantino var de øverste ledere fra Sydamerikas fodboldforbund samt det brasilianske fodboldforbund mødt op.

Infantino var sammen med Pelés familie blandt de første til at vise respekt foran Pelés åbne kiste.

Mandag begyndte en 24 timer lang mindeceremoni på midten af banen på stadion.

Efter ceremonien vil Pelés kiste tirsdag blive båret gennem byens gader, og optoget slutter på kirkegården Cemitério Memorial Necrópole Ecumênica, hvor Pelé vil blive begravet ved en privat ceremoni.

»Vi er her med stor sorg. Pelé vil være her for evigt. Han er et globalt fodboldikon,« siger Infantino.

FIFA har siden fredag haft flaget på halvt uden for hovedkvarteret i schweiziske Zürich til ære for Pelé.

/ritzau/