At Christian Eriksen er et af Tottenhams farligste våben, er de færreste nok i tvivl om. Det gælder også Chelseas manager.

»Jeg kan rigtig godt lide Eriksen. Han er en meget intelligent spiller og en meget teknisk spiller,« sagde Maurizio Sarri på pressemødet før dagens brag mellem Tottenham og Chelsea.

»Han er i stand til at spille på midtbanen, og samtidig score otte eller ni mål i hver sæson. Jeg synes, at han er en meget vigtig spiller.«

Det var ellers Maurizio Sarris syn på Harry Kane, som de engelske journalister havde spurgt ind til inden topbraget (som kan følges LIVE på BT.dk kl. 18.30). Men der kunne den garvede italienske manager ikke dy sig for at fremhæve den danske stjerne hos rivalerne.

»Selvfølgelig er Harry Kane den bedste engelske angriber for tiden. Han er en meget vigtig spiller. Men jeg er nødt til at nævne en anden spiller,« lød det fra Sarri, inden han så uddybede med det ovenstående citat.

Chelsea-manageren, som har haft stor succes - og er ubesejret i Premier League - siden sin tiltrædelse i London-klubben i sommer, afviser dog at rosen skal ses i lys af, at Christian Eriksen for tiden er involveret i et stort spil om sin fodboldfremtid med angivelige kontraktforhandlinger med Tottenham og rygter om diverse storklubber, som jagter ham.

Sarri er IKKE ude på at stryge den 26-årige dansker med hårene for at lokke ham til rivalerne, slår han fast:

»Nej, nej, nej. Jeg kan virkelig godt lide ham, men jeg vil ikke tale om, at en Tottenham-spiller skulle være ledig på markedet. Jeg besvarede et enkelt spørgsmål.«

Christian Eriksen er et brandvarmt navn hos flere europæiske topklubber i øjeblikket.

Både Real Madrid og Juventus bejler ifølge flere medier til den danske midtbanespiller. Særligt i førstnævnte klub vil Christian Eriksen passe særdeles godt ind, skriver AS, som afløser for Luka Modric på midtbanen.

Den danske landsholdsstjerne har kontrakt med Tottenham frem til 2020, og han har længe forhandlet med klubben, ifølge engelske medier. De har også tidligere berettet om en klækkelig lønforhøjelse - en fordobling af den nuværende løn - til Christian Eriksen i en eventuel ny kontrakt.

»Der er så mange rygter. Men I er journalister, så det er jeres job at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert,« sagde den 26-årige boldbegavelse i forbindelse med landskampen mod Irland tidligere på ugen.