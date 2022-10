Lyt til artiklen

Der er kommet en ny dille blandt de allerbedste atleter i verden.

Ikke overraskende er Cristiano Ronaldo med på de nye noder, men han har også lokket holdkammeraten i Manchester United Christian Eriksen med på vognen.

Fænomenet er en såkaldt fitness-ring, som kan måle kvaliteten af både søvn og aktivitet. Sensorer opfanger alt fra åndedræt, temperatur, bevægelse, puls og pulsvariation, som kan være en god indikator for, hvor stresset man måtte være.

For nylig er der blevet taget billeder af både Ronaldo og Eriksen med de avancerede ringe.

Ronaldo got Eriksen on that fitness ring pic.twitter.com/Bf5hvfEvrS — A (@IconicCristiano) October 5, 2022

'Smykket' er endnu et led i at gøre higtech-enheder mere integrerede i den almindelige påklædning, ligesom man kender det fra smartwatches.

I verdens bedste basketball-liga, NBA, har ringen været brugt gennem et par år, men nu har den også fundet vej til fodboldverden.

Ringen kan erhverves for lidt over 2000 kroner, men der findes også versioner i prisklassen 8000 kroner. Derudover skal der lægges en månedlig betaling på lidt under 50 kroner.

Mon ikke det går, hvis man alligevel køber fitness-ring i den prisklasse.

Ronaldo kan ikke lade ringen være. Foto: CARL RECINE Vis mere Ronaldo kan ikke lade ringen være. Foto: CARL RECINE

Eriksen, Ronaldo og de andre Manchester United-stjerner må håbe på en ustresset og god optakt til deres næste kamp, som er mod Newcastle søndag eftermiddag kl. 15.

De Røde Djævle er aktuelt nummer fem i Premier League, mens gæsterne er lige bagved.