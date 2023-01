Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den danske fodboldverden spærrede øjnene op, da FC Midtjylland præsenterede en verdensstjerne i 2016.

Dengang skrev Rafael Van der Vaart under med Superligaklubben efter en glorværdig karriere på storhold som Real Madrid og Tottenham.

Men nu er hans danske eventyr slut efter to år som assistenttræner i Esbjerg. Det fortæller han til bold.dk.

»Jeg flytter til Rumænien i starten af juni,« lyder det fra hollænderen.

Rafael Van der Vaart og Estavana Polman i 2019. Foto: Patrick van Katwijk Vis mere Rafael Van der Vaart og Estavana Polman i 2019. Foto: Patrick van Katwijk

Den 39-årige Van der Vaart spillede i to år i FC Midtjylland, inden han skiftede kortvarigt til Esbjerg og stoppede karrieren dér.

Siden har han været en del af trænerstaben, og det har gjort det nemt at få familielivet til at hænge sammen, da hans kæreste, håndboldspilleren Estavana Polman, spillede for byens håndboldkvinder.

I dag er virkeligheden dog en helt anden, og nu tørner hun ud for rumænske Rapid Bucaresti.

»Jeg skal bare følge min kæreste,« siger Van der Vaart ifølge bold.dk og afviser, at han flytter grundet et trænerjob.

I Danmark har den hollandske stjerne sønnen Darmian, der spiller for Esbjergs ungdomshold.