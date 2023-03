Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Bedst som deres æra som fodboldens ultimative stjerner er ved at rinde ud, har vi måske udsigt til en ny omgang Ronaldo-Messi-rivalisering i den nærmeste fremtid.

I hvert fald hvis de rige fodboldbosser i Saudi-Arabien, hvor Cristiano Ronaldo i øjeblikket nedtrapper sin karriere i klubben Al-Nassr, får deres vilje.

Politikere i Saudi-Arabien arbejder nemlig på at ændre lovgivningen, så lønloftet i fodboldligaen kan hæves. Formålet skulle ifølge Marca være muligheden for at lokke selveste Lionel Messi til oliestatens største klub, Al Hilal.

Lykkes missionen, vil den argentinske verdensmester igen stå ansigt til ansigt med sin mangeårige rival Cristano Ronaldo.

Foto: Hussein Malla Vis mere Foto: Hussein Malla

Ifølge Marcas kilder vil saudiaraberne tilbyde Messi en løn, som svarer til den, som Ronaldos scorer i Al-Nassr, hvilket betyder, at argentineren vil kunne tjene mere end 1,5 milliarder kroner per sæson.

Der skulle være tale om en etårig kontrakt gældende fra den kommende sommer, skriver den store spanske sportsavis.

Rygterne om saudiarabernes vilde plan har taget fart i de seneste dage efter at Lionel Messis far og agent, Jorge Messi, er blevet spottet i Saudi-Arabien tidligere i denne uge.

I øjeblikket har Al Hilal forbud mod at købe spillere, men karantænen, som er udstedt af FIFA, udløber til sommer, hvor Lionel Messis kontrakt med Paris Saint-Germain løber ud.