Så gælder det returkampen i Champions League-semifinalen mellem Real Madrid og Bayern München.

Spanierne vandt det første opgør i Tyskland med en enkelt pind, så det er op ad bakke for gæsterne, når de i aften løber ind på Bernabeu for at vende den samlede score. Se om det lykkes for dem eller om det igen er Ronaldo og co., som skal en tur i finalen.